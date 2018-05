Danskerne i Giro d'Italia: Legenden Ritter er urørlig, men håbet om dansk etapesucces er realistisk Seks danskere er til start i årets Giro d'Italia, og unge himmelstormere kan blive et spændende bekendtskab.

giro d'talia DANSKERNE OG GIROEN Ole Ritter topper Eneste dansker, der har kørt i top-10 i løbets samlede klassement, er Ole Ritter, som blev nr. 7 i 1973 og nr. 9 i 1970. Ritter blev desuden nr. 11 i 1972.Jakob Fuglsang blev nr. 12 i 2016, Jesper Skibby nr. 14 i 1989, Jesper Worre nr. 15 i 1986, Claus Michael Møller nr. 17 i 1989, Jørgen Marcussen nr. 17 i 1981 og Lars Bak nr. 20 i 2009. Ingen danskere har kørt i den lyserøde førertrøje. Danske etapevindere 1967, 16. etape (enkeltstart) : Ole Ritter. 1969, 17. etape: Ole Ritter.

1971, 20. etape (enkeltstart): Ole Ritter.1980, 5. etape (enkeltstart): Jørgen Marcussen.1989, 8. etape: John Carlsen, 9. etape: Bjarne Riis, 19. etape: Jesper Skibby. 1993, 7. etape: Bjarne Riis. 1995, 9. etape: Rolf Sørensen.

1996, 17. etape: Nicolaj Bo Larsen. 2010, 8. etape: Chris Anker Sørensen.

2012, 12. etape: Lars Bak.

For 45 år siden kæmpede Ole Ritter sig gennem Giro d’Italia på en samlet 7. plads, efter at han tre sæsoner tidligere var sluttet som nr. 9.

Siden har ingen af den nu 76-årige legendes landsmænd formået at gennemføre de tre ugers strabadser i den italienske rundtur blandt de 10 bedste, selv om talrige har forsøgt.

Tættest på var nutidens førende danske etapeløbsrytter Jakob Fuglsang, da han i sin foreløbig eneste Giro-optræden i 2016 blev nr. 12, men med til den historie hører, at han det år kunne deltage i den kollektive Astana-jubel efter at have leveret sit væsentlige bidrag til holdkaptajnen Vincenzo Nibalis samlede triumf.

Ingen emner til den samlede stilling

Når den 101. udgave af Giro d’Italia slutter 27. maj i Rom, forekommer det da også fuldstændig utopisk at formode, at Ole Ritters status skulle være overtrumfet.

For nok er det en dansk sekstet – Mads Pedersen og Niklas Eg (Trek-Segafredo), Mads Würtz Schmidt (Katusha-Alpecin), Michael Mørkøv (Quick-Step Floors), Lars Bak (Lotto Soudal) og Christopher Juul-Jensen (Micthelton-Scott) – med spændende muligheder, som i dag i Jerusalem tager fat på den krævende styrkeprøve, men at evnerne skulle række til at begå sig i toppen af det samlede klassement, er fuldkommen usandsynligt.

Derimod skulle der absolut være en reel chance for, at listen over danske etapesejre øges fra de nuværende 12 fordelt på ni ryttere, og det er også efterhånden på tide, det sker, eftersom den seneste danske triumf nu ligger seks år tilbage.

Ni danskere har vundet Giro-etaper

Den stod Lars Bak for, da han i 2012 på den 155 km lange 12. etape fra Seravezza til Sestri Levante med et solofremstød overrumplede sine ledsagere i et langt udbrud og nåede til mål 11 sekunder foran en seksmands gruppe bestående af franskmanden Sandy Casar, costaricaneren Andrey Amador, belgieren Jan Bakelants, italieneren Ivan Santaromita, venezuelaneren Jackson Rodriguez og spanieren Amets Txurruka.

Dermed føjedes Lars Bak til den liste over danske etapevindere, som ligeledes toppes af Ole Ritter, der nåede tre førstepladser, mens Bjarne Riis er noteret for to, Jørgen Marcussen, Rolf Sørensen, Jesper Skibby, John Carlsen, Nicolaj Bo Larsen og Chris Anker Sørensen for hver en.

Og chancen for, at den 38-årige Lars Bak, som efterhånden traditionen tro benytter Giroen til at opbygge formen maksimalt til Tour de France, gentager bedriften fra 2012, er langt fra urealistisk.

Ganske vist stiller det belgiske Lotto Soudal-mandskab med en decideret kaptajn i den formstærke belgier Tim Wellens, der har vist fine takter i denne sæson med samlet sejr i Ruta del Sol og en femteplads i Paris-Nice, men endnu har han ikke dokumenteret, at han er holdbar i en tre uger lang udfordring.

Derfor er det nærliggende at tro, at Lotto Soudal først og fremmest går efter etapesucces, og i den forbindelse kan Lars Bak absolut komme ind i billedet.

Skader banede vej for danskers debut

Umiddelbart synes de mest spændende danske perspektiver at tegne sig for Trek-Segafredo duoen Mads Pedersen og Niklas Eg samt den tredje unge himmelstormer, som giver sig i kast med Giro-eventyret og ligesom Eg er debutant Mads Würtz Schmidt hos Katusha-Alpecin.

Niklas Eg er blevet aktuel til den krævende opgave, efter at Trek Segafredo er blevet ramt af en stribe skader, som har sat eksempelvis italienerne Fabio Felline og Giacomo Nizzolo samt østrigeren Matthias Brändle ud af spillet.

Det amerikanske mandskab stiller med en trup, der har italieneren Gianluca Brambilla som førstemand, men han formår næppe på længere sigt at blande sig i kampen om de attraktive pladser i den samlede stilling, og dermed er vejen banet for de to unge danskere.

Spændende enkeltstart for unge danskere

Sine glimrende klatreegenskaber demonstrerede Niklas Eg senest i Kroatien Rundt, og det skal blive uhyre interessant at se, hvor langt den 23-årige danskers evner rækker allerede nu så tidligt i karrieren.