Første akt af Giroens gigantduel får en suveræn vinder og en stor taber Chris Froome styrtede under opvarmningen til Giro d’Italias 1. etape og måtte se sig slået med 37 sekunder af Tom Dumoulin.

Gigantduellen mellem den forsvarende hollandske Giro d’Italia-vinder Tom Dumoulin (Team Sunweb) og den britiske førsteudfordrer, den regerende Tour de France- og Vuelta a España-konge Chris Froome (Team Sky), faldt på premieredagen af den italienske rundturs besøg i Israel i så suveræn grad ud til førstnævntes fordel, at Froome efter den megen diskussion omkring salbutamol-affæren nu også styrede direkte ind i et sportsligt uvejr.

For mens den 27-årige Dumoulin tilbagelagde det 9,7 km lange, indledende temporidt på den vanskelige rute i Jerusalems gader på 12.02 minutter – gennemsnitshastighed 48,37 km/t – og dermed sendte australieren Rohan Dennis (BMC), som havde ført konkurrencen i lidt over to timer, ned på andenpladsen med 2 sekunder, måtte Froome affinde sig med rollen som dagens store taber.

Det skal straks slås fast, at briten gik til opgaven på en alt andet end optimal baggrund, eftersom han styrtede to gange under formiddagens træning, hvilket så afgjort kan have haft indflydelse på hans præstation.

Forsvarer ikke førertrøjen for enhver pris

En kendsgerning er det under alle omstændigheder, at Froome var 37 sekunder langsommere end Dumoulin og på 21. pladsen også havde flere andre af sine formodet værste rivaler foran sig.

»Jeg håbede på dette resultat, men følte mig bestemt ikke sikker. Nu har jeg fået opfyldt mit første mål, og det lægger ikke noget pres på mig, at jeg allerede har fået førertrøjen«, lød det fra en storsmilende Tom Dumoulin, mens han endnu var iklædt sin regnbuefarvede trikot som verdensmester i disciplinen.

»Vi kommer nemlig ikke til at forsvare den for enhver pris. Det handler om at spare på kræfterne til de virkelig skrappe etaper, så selv om jeg er meget glad for at køre i lyserødt, vil jeg gerne overlade den til en anden. Det vigtige nu og her er, at jeg fik taget en hel del sekunder fra nogle af mine farligste modstandere«.

Kan regne med hjælp fra sprinterholdene

Selv om Dumoulin og Co. altså er parat til at lade andre komme til fadet, tegner alt til, at han forlader Israel med førertrøjen i behold.

De to resterende etaper i Mellemøsten vil efter alt at dømme være forbeholdt sprinterne, og eftersom ingen af disse på enkeltstarten formåede at begrænse nederlaget til Dumoulin så meget, at de har mulighed for at støde ham fra tronen i kraft af bonussekunder, vil hollænderen nyde godt af andres bestræbelser på et holde feltet samlet.

»Enkeltstarten passede ideelt til mig med adskillige kurver, som gjorde den særdeles teknisk. Jeg fik skåret svingene perfekt, og det skyldes de mange timer, jeg har brugt på min enkeltstartscykel«, konstaterer Team Sunweb-kaptajnen.

»Jeg har forberedt mig specielt til Giroen, men jeg var da lidt spændt på, hvordan benene ville fungere i konkurrence, selv om, jeg har haft rigtigt gode fornemmelser under træningen. Nu har jeg fået det svar, jeg ønskede, og jeg glæder mig til fortsættelsen«.

Yates og Pozzovivo overraskede

Top-10 i temporidtet kom til at se således ud: 1. Dumoulin 12.02 minutter, 2. Dennis 2 sekunder, 3. Victor Campenaerts (Lotto Soudal) samme tid, 4. José Goncalves (Katusha-Alpecin) 12, 5. Alex Dowsett (Katusha-Alpecin) 16, 6. Pelle Bilbao (Astana) 18, 7. Simon Yates (Mitchelton-Scott) 20, 8. Maximilian Schachmann (Quick-Step Floors) 21, 9. Tony Martin (Katusha-Alpecin) 27, 10. Domenico Pozzovivo (Bahrain-Merida) samme tid.

Af klassementsaspiranterne stod australieren Simon Yates og italieneren Domenico Pozzovivo for de mest markante positive overraskelser, ligesom franskmanden Thibaut Pinot med et minus på 33 sekunder slap tilfredsstillende fra opgaven. Og med tanke på denne trios klatreegenskaber må det give anledning til yderligere bekymring hos Froome, at han også har den foran sig.