Perfekt taktik skaber tidligt tronskifte i Giroen, mens spurtkanon suser til favoritsucces Rohan Dennis er ny mand i førertrøjen, og Elia Viviani sejrede klart i massespurten på 2. etape trods problemer i finalen.

Med et generalieblad prydet af adskillige VM- og OL-medaljer på banen, en timeverdensrekord og flere flotte enkeltstartssejre på landevejen har den 27-årige australier Rohan Dennis (BMC) sat sig yderligere et ambitiøst mål.

Han vil forsøge at føje nye dimensioner til sine evner, så han en dag også kan vinde en af de tre uger lange rundture, som englænderen Bradley Wiggins gjorde det med Tour de France-triumfen i 2012 som kulminationen.

I dag sendte Rohan Dennis et markant signal i den retning, da han efter en perfekt gennemført BMC-taktik med sejr i en indlagt spurt på den 167 km lange 2. etape i Giro d’Italia fra Haifa til Tel Aviv erobrede 3 bonussekunder.

De ekspederede ham til tops i det samlede klassement, efter at han i går måtte se sig henvist til andenpladsen på enkeltstarten i Jerusalem med 2 sekunder af hollænderen Tom Dumoulin (Team Sunweb).

Interessant faktor i topkampen

Sidstnævnte gav allerede i går udtryk for, at han absolut ingen planer havde om at forsvare den lyserøde førertrøje hele vejen til Rom, og det skal så nu vise sig, hvilke intentioner australieren har omkring ejerskabet af den eftertragtede trikot efter det tidlige tronskifte.

BMC’s bestræbelser på at føre ham frem til de 3 sekunder var uhyre intense, og med de perspektiver, Rohan Dennis åbent har afsløret om sin fremtidige satsning, melder han sig under alle omstændigheder ind i den aktuelle kamp om de endelige topplaceringer som en særdeles interessant faktor.

»Det er et fantastisk holdarbejde, der ligger bag, at jeg nu kan køre i den lyserøde førertrøje, for vi var styret fuldstændig ind på bonusspurten«, lød det i det officielle tv-interview fra Rohan Dennis, der indskriver sig i historien som den 23. rytter, som har båret førertrøjen i alle de tre store rundture.

»Men jeg må også sende en lille tak til Elia Viviani, der nok ikke satsede maksimalt i spurten. Og så var det jo fint, at han siden kunne vinde etapen«.

Storfavoritten sejrede suverænt

En anden hovedperson ved hyldestseancerne efter dagens strabadserne var netop den italienske olympiske mester i omnium Elia Viviani (Quick-Step Floors), der levede op til favoritværdigheden på etapen ved at suse over stregen som suveræn vinder af massespurten.

Ganske vist syntes Quick-Step Floors-toget at have vanskeligt ved at få vognene koble rigtigt sammen i den hektiske finale, og den 29-årige italiener sad foruroligende langt tilbage i det sidste sving.

Elia Viviani afviser i massespurten på 2. etape suverænt sin italienske landsmand Jakub Mareczko. Foto: Sebastian Scheiner/AP

Imidlertid fik Viviani arbejdet sig frem, og da landsmanden Jakub Mareczko (Wilier Triestina) åbnede spurten var Quick-Step Floors-trumfen lynhurtigt på hjul, og han havde så stort et overskud på de afsluttende meter, at han sejrede med et par længder, mens ireren Sam Bennett (Bora-hansgrohe) snuppede tredjepladsen.

Det var Vivianis syvende gevinst i denne sæson - og den anden i Giroen, efter at han også slog til på en etape for tre år siden. For Quick-Step Floors var det årets 28. førsteplads.

Har noget at gøre godt igen

»Jeg var nervøs inden starten, fordi alle og mig selv inklusiv regnede det for næsten sikkert, at jeg ville vinde, men så let er det altså ikke«, konstaterer Viviani.

»Nu lykkedes alt, og det er en herlig fornemmelse, men jeg har også noget at gøre godt igen i forbindelsen med Giro d’Italia. Da jeg sidst var med for to år siden, måtte jeg udgå allerede på 8. etape, da jeg ikke klarede tidsgrænsen«.