Ensformigt slid i ørkenen munder ud i eksplosiv finale med dacaponummer af spurtkonge Italieneren Elia Viviani slog til for anden dag i træk i Giro d'Italia, og Rohan Dennis drager videre til Sicilien med førertrøjen i behold.

Efter en ensformig, slidsom 229 km lang færd gennem Negev-ørkenen fra Be’er Sheva til Eilat mundede Giro d’Italias israelske visit ud i et eksplosivt finaleshow, hvor gårsdagens italienske sejrherre Elia Viviani (Quick-Step Floors) med en kraftfuld og ekvilibristisk manøvre både afværgede et truende styrt og sikrede sig en ny flot triumf.

Ireren Sam Bennett (Bora-hansgrohe) åbnede massespurten, men Viviani var hurtigt på hjul. Bennett var ikke til sinds uden videre at lade italieneren komme forbi og trak markant over mod højre og ud mod barrieren for at lukke af for sin rival.

Denne var nået op på siden af ham og markerede lige med et puf med albuen, at han absolut ikke agtede at give sig.

Faretruende situation blev afværget

I nogle sekunder lurede faren for en yderst dramatisk hændelse, for hvis ireren havde fortsat sin kurs, ville det uundgåeligt have medført en kraftig kollision med sandsynlig efterfølgende deklassering af Bennett.

Men i stedet for at insistere på at fremkalde denne faretruende situation valgte Bennett igen at søge ud mod midten, og dermed var der fri bane for Viciani til at suse sejrrigt over målstregen.

Ireren røg ned på tredjepladsen, da også Vivianis landsmand Sacha Modolo (EF Education First) kom forbi, og så dukkede dannebrogstrikoten minsandten også op langt fremme blandt de dristige vovehalse, idet Mads Pedersen (Trek-Segafredo) kæmpede sig i mål på en niendeplads.

Flot kollektiv indsats af Quick-Step Floors

Det var en bragende flot kollektiv indsats af det disciplinerede Quick-Step Floors-mandskab, der gik forud for Vivianis formidable finish.

Med 6 km tilbage blev dagens lange udbrud, som bestod af de to italienere Marco Frapporti (Androni-Sidermec) og Enrico Barbin (Bardinai-CSF) samt canadieren Guillaume Boivin (Israel Cycling Academy) endegyldigt elimineret, og derefter overtog det belgiske storhold kommandoen.

Med den tjekkiske mester Zdenek Stybar og indehaveren af førertrøjen i ungdomskonkurrencen, tyskeren Maximilian Schachmann, som imponerende temposættere blev farten skruet så voldsomt i vejret, at andre først til allersidst fik en chance for at udfordre holdets trumf Elia Viviani.

Satser også på de indlagte spurter

Selv den kendsgerning, at italieneren Fabio Sabatini, der normalt er manden, som efter Michael Mørkøv skal føre Viviani det sidste stykke frem mod stregen, punkterede i finalen og således ikke kunne deltage i løjerne, bragte kun ganske kortvarigt lidt uro i maskineriet.

Alle de øvrige var på plads til at yde Viviani den nødvendige støtte, og selv har italieneren helt åbenlyst ramt en form, der gør ham i stand til at fremstå som feltets absolut hurtigste.

Også de indlagte spurter blander Viviani sig i, så alt tyder på, at han både stiler efter flere etapegevinster og efter at kæmpe for den lilla førertrøje i pointkonkurrencen hele vejen til Rom.

Campenaerts sakkede agterud

I toppen af den samlede stilling skete kun den ændring, at belgieren Victor Campenaerts (Lotto Soudal), der inden etapen med et beskedent minus på 3 sekunder indtog tredjepladsen efter australieren Rohan Dennis (BMC) og hollænderen Tom Dumoulin (Team Sunweb), ikke var blandt de 93 ryttere, der nåede til vejs ende i den første store gruppe.

Campenaerts satte 31 sekunder til, og dermed sluttedes belgierens drøm om den lyserøde førertrøje definitivt.

Top-10 sammenlagt ser herefter således ud: 1. Dennis, 2. Dumoulin 1 sekund, 3. José Goncalves (Katusha-Alpecin) 13, 4. Alex Dowsett (Katusha-Alpecin) 17, 5. Pelle Bilbao (Astana) 19, 6. Simon Yates (Mitchelton-Scott) 21, 7. Schachmann 22, 8. Tony Martin (Katusha-Alpecin) 28, 9. Domenico Pozzovivo (Bahrain-Merida) samme tid, 10. Carlos Betancur (Movistar) 29.