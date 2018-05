Giro d'Italia på Sicilien: Skrap klatrefinale tvinger favoritter til maksimal koncentration på undervurderet etape

Med ankomsten til Italien ændrer udfordringerne i Giro d’Italia markant karakter, og allerede på dagens 202 km lange 4. etape fra Catania til Caltagirone i det indre af Sicilien tvinges selv de mest fremtrædende klassementskandidater til maksimal koncentration, hvis de ikke skal udsættes for ubehagelige overraskelser.

Den lange dag i et uhyre kuperet terræn munder nemlig ud i en så stejl stigning, at den uundgåeligt vil fremkalde splittelse i feltet, og her vil meget hurtigt kunne tabes dyrebare sekunder.

Minder om Cauberg i Amstel Gold Race

Den forsvarende hollandske Giro-konge Tom Dumoulin (Team Sunweb), der kun er et enkelt sekund efter den australske indehaver af den lyserøde førertrøje Rohan Dennis (BMC) er fuldstændig klar over den risikable situation, der kan opstå, for hans sportsdirektør Mark Reef har nøje studeret finalen.

»Turen op mod mål kan minde om Cauberg, som vi jo kender fra Amstel Gold Race«, har Reef forklaret til flere internationale medier.

»I det hele taget siges det, at der er tale om en af de mest undervurderede etaper i Giroen, så det gælder virkelig om at være på vagt«.

Kun to bjergspurter på stærkt kuperet rute

Arrangørerne har i den officielle vurdering af sværhedsgraden tildelt etapen tre stjerner ud af fem mulige, så allerede det burde være en advarsel.

Samtidig har de imidlertid også sløret de vanskeligheder, der venter, ved kun at anbringe to bjergspurter i 4. kategori undervejs på en rute, som umiddelbart synes at berettige til endnu flere.

Profilen over de sidste godt 5 km på dagens etape fra Catania til Caltagirone

Efter to etaper med forholdsvis lange, lige stræk i Israel er dagens opgave særdeles snørklet med massevis af sving på smalle veje, så udbrydere skulle have glimrende muligheder for at slippe ud af syne for det jagtende felt.

Det begynder at gå opad mod mål de sidste godt 17 km, men den afsluttende klatretur er opgjort til 1 km med en stigningsprocent på op til 13 visse steder, så kampen for at nå først frem til denne ultimative styrkeprøve vil utvivlsomt være uhyre hektisk.

Froome glæder sig til bjergene

Takket være den indledende enkeltstart i Jerusalem er der allerede skabt mindre tidsforskelle i klassementet, men stadig er 45 af de tilbageværende 175 deltagere under et minut efter den førende Rohan Dennis.

Ingen af de forventede hovedpersoner har mistet yderligere tid end den, de satte til i kampen mod klokken, og det mest bemærkelsesværdige er fortsat, at den regerende Tour de France- og Vuelta a España-hersker Chris Froome (Team Sky) er 38 sekunder efter Rohan Dennis.

Ved afrejsen fra Israel gav den 32-årige brite udtryk for glæde over, at han var sluppet helskindet igennem to massespurter, og at han nu inden længe kan få lov til at udfolde sig i bjergene.

Måske en finale for Niklas Eg

Endnu er det ikke de høje tinder, Froome stilles over for, men der vil blive lagt nøje mærke til, hvordan både han og de øvrige favoritter klarer det første, beskedne møde med stigningerne på dagens etape.

Måske vil det også allerede være her, at dansk cykelsports klatretalent Niklas Eg (Trek-Segafredo), der indtil videre som nr. 50 kun er 1.02 minut efter Rohan Dennis, bevæger sig fremad i klassementet.