Portræt af Giro-kongen: Det lyserøde eventyr er kun første skridt på vejen i et superambitiøst projekt

Skuffelsen var åbenlys hos australieren Rohan Dennis (BMC), da han i fredags efter mere end to timer i det varme sæde som den hurtigste på den 9,7 km lange enkeltstart i Jerusalem blev overtrumfet med 2 sekunder af konkurrencens sidst startende, den forsvarende Giro d’Italia-konge og regerende verdensmester i disciplinen Tom Dumoulin (Team Sunweb).

Et døgn senere gav følelsesbarometret bragende udslag i den anden ende af skalaen, da den 27-årige Dennis erobrede 3 bonussekunder på etapen til Tel Aviv og dermed også den eftertragtede lyserøde førertrøje, som han bærer, når den italienske rundtur vender hjem med morgendagens 198 km fra Catania til Caltagirone.

Hvor færden fra Sicilien op gennem den italienske støvle til de vilde tinder i Dolomitterne og tilbage med fly til finalen i Rom anbringer australieren i det endelige Giro d’Italia-facit, er alt for tidligt at spå om.

Håber på rollen som varig hovedperson

Derimod er det fuldstændig sikkert, at Rohan Dennis inderligt håber, at de forestående tre uger sender et klart signal om, at han har en fremtid som hovedperson i de store rundture Giro, Tour de France og Vuelta a España.

Australieren stiler efter at kunne fryde sig over langt mere end de kortvarige eventyr, der hidtil er forundt ham som indehaver af førertrøjen i både Tour og Vuelta for en enkelt dag samt en etapegevinst i den franske styrkeprøve.

Og det aktuelle Giro-felttog er kun det første skridt på vejen i det langsigtede projekt, der skal bringe ham gennem en forvandling i stil med den, englænderen Bradley Wiggins oplevede, og som kulminerede i den gule trikot på Champs-Élysées for seks år siden.

Det handler om processen

»Det store mål for mig her i Giroen er at se, om det arbejde, jeg allerede har lagt i denne plan sammen med mine trænere, peger frem mod, at det er overhovedet er realistisk, at jeg kan udvikle mig til en rytter, der kan hævde sig mellem de bedste gennem tre ugers strabadser«, siger Rohan Dennis i et interview med det amerikanske netmedie Velonews.

»Nu og her vil jeg slet ikke opstille noget succeskriterie for min slutplacering i dette løb. Det handler om den proces, jeg er i gang med, og om at komme til Rom i god behold forhåbentlig med værdifulde erfaringer, som jeg kan bruge i de kommende sæsoner«.

Når Rohan Dennis udtrykker sig forsigtigt om sine muligheder, skyldes det utvivlsomt, at hans hidtidige seks deltagelser i de store rundture langt fra indikerer, at han skulle være et fremtidigt vinderemne i denne sammenhæng.

Har kun fuldført to gange

Kun to gange er australieren nået til vejs ende - i 2014 i Vueltaen, da han sluttede som nr. 84, og året efter i Touren, hvor han stod som nr. 101 i Paris efter at have vundet den indledende enkeltstart i Utrecht og båret førertrøjen en enkelt dag.

Ved Tour de France-debuten i 2013 var australieren færdig efter 8. etape og tre år senere udgik han på 16. etape.

Sidste år styrtede Rohan Dennis på 4. etape til Etna og var ude af stand til at fortsætte Giroen, og i Vueltaen måtte han sige farvel efter 15. etape på grund af vejrtrækningsproblemer.

Var med til at tabe VM-finale mod Danmark

Som så mange andre af de australiere, der har gjort karriere på landevejen, hentede Rohan Dennis sine første imponerende triumfer på velodromerne.

For 10 år siden hjemførte han sin første VM-titel, da han sammen med blandt andre Luke Durbridge sikrede Australien guld ved U19 VM i 4 km holdforfølgelsesløb.

Den disciplin bragte ham også helt til tops hos eliten, men først måtte Rohan Dennis i 2009 indkassere et finalenederlag ved VM i Pruszkow til den danske kvartet Alex Rasmussen, Jens-Erik Madsen, Michael Færk og Casper Jørgensen.

De to følgende år stod han – først i Ballerup Super Arena med Cameron Meyer, Michael Hepburn og Jack Bobridge og i 2011 i Apeldoorn med de to sidstnævnte samt Luke Durbridge - øverst på VM-podiet, mens det i 2012 »kun« blev til sølv både ved VM og OL efter England.