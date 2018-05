Kriseramt Froome knækket af rivaler i skrap Giro-finale sakker bagud

I en spektakulær og intenst medrivende klatrefinale op til målet tæt på det historiske centrum i den idyllisk beliggende sicilianske by Caltagirone sikrede den 26-årige belgier Tim Wellens (Lotto Soudal) sig i dag en yderst prestigefyldt triumf, da han på den 202 km lange 4. Giro d’Italia-etape, som var udgået fra Catania, stred sig først over stregen efter en maksimal kraftudladning på den afsluttende, udmarvende stigning.

Med på hjul, men klart slået havde Wellens canadieren Michael Woods (EF Education First), italieneren Enrico Battaglin (Lotto-Jumbo), englænderen Simon Yates (Mitchelton-Scott) og italieneren Davide Formolo (Bora-hansgrohe).

Disse fem noteredes alle for samme tid, mens den efterfølgende gruppe på otte mand anført af tjekken Roman Kreuziger (Mitchelton-Scott) var 4 sekunder bagud.

Favoritterne under hårdt pres

Med i dette felt var både den australske indehaver af den lyserøde førertrøje Rohan Dennis (BMC) og hollænderen Tom Dumoulin (Team Sunweb) som henholdsvis nr. 12 og 11, og dermed indtager de to fortsat de to øverste pladser i det samlede klassement – stadig med ét enkelt sekund i Dennis’ favør.

Men både Dennis og Dumoulin var helt åbenlyst hårdt presset på den krævende færd, og det samme var i endnu højere grad den regerende britiske Tour de France- og Vuelta a España Chris Froome (Team Sky), der nåede til vejs ende som nr. 30 med et minus på 21 sekunder til Wellens.

Nok så vigtigt var det, at den 32-årige Sky-kaptajn mistede dyrebare sekunder til nogle af sine formodet værste rivaler i kampen om den endelige gevisnt - 21 til Yates, 17 til dennes colombianske holdkammerat Esteban Chaves, Tom Dumoulin og franskmanden Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) samt 11 til italieneren Fabio Aru (UAE Team Emirates).

Froome nr. 20 sammenlagt

Dermed ser top-10 i klassementet således ud: 1. Dennis, 2. Dumoulin 1 sekund, 3. Yates 17, 4. Wellens 19, 5. Pelle Bilbao (Astana) 25, 6. Maximilian Schachmann (Quick-Step Floors) 28, 7. Domenico Pozzovivo (Bahrain Merida) samme tid, 8. Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) 34, 9. Patrick Konrad (Bora-hansgrohe) 35, 10. Carlos Betancur (Movistar) samme tid.

Froome er nede som nr. 20 med et minus på 55 sekunder, mens eksempelvis Chaves er nr. 14 og Aru 24 henholdsvis 47 og 57 sekunder bagude.

Tim Wellens havde på forhånd udtrykt stor optimisme omkring udfaldet af lige netop denne etape, og efter en perfekt holdlindsats med først Lars Bak, australieren Adam Hansen og sidst en exceptionelt stærkt kørende Tosh Van der Sande i fremtrædende roller levede Wellens op til forventningerne.

Satser ikke på førertrøjen

Til gengæld tillagde den belgiske sejrherre ikke den fornemme gevinst overdreven betydning i det samlede Giro-billede, selv om han avancerede 10 positioner og nu ligger nr. 4.

»Den lyserøde trøje er slet ikke inde i mine tanker. Jeg er kommet til Giroen med det mål at vinde en etape. Det er nu lykkedes efter fantastisk hjælp fra holdets side, og det er jeg ovenud lykkelig for«, sagde Tim Wellens i det officielle sejrsinterview.

»Måske viser der sig andre muligheder, men allerede på torsdagens etape til Etna risikerer jeg at tabe tid. Jeg kender ikke stigningen, men jeg tror, den er for skrap til mig«.

»Denne sejr betyder, at holdet som helhed allerede har fået et fint udbytte af Giro-deltagelsen, og nu kan vi fortsætte uden det store pres«.

Wellens har været en af forårets mest formstærke ryttere

Da Tosh Van der Sande slog ud ved 1.000 meter mærket og lige inden, det for alvor begyndte at gå opad, var Tim Wellens klar til at følge med i Battaglins angreb. En lille håndfuld ryttere fik et beskedent hul, men forfølgerne fangede dem. Alligevel havde Wellens overskud til at træde afgørende an med 125 m tilbage, og selv om Woods og Yates kom stærkt bagfra, havde de ikke kræfter til at passere belgieren.

Wellens’ sejr kom ikke som den store overraskelse. Belgieren, der allerede i 2016 vandt en etape i Giroen, har vist sig som en af forårets mest formstærke aktører på den internationale scene.

Han sluttede da også sidste sæson på toppen, da han blev samlet nr. 1 i det kinesiske WorldTour-løb Tour of Guangxi, og i år sejrede han allerede i sin anden start på Mallorca i slutningen af januar.

Wellens fulgte op med et par uger senere at slutte som samlet vinder af Ruta del Sol efter at have erobret førertrøjen med sejr på kongeetapen.

I Paris-Nice sluttede belgieren på femtepladsen, og efter at have vundet De Brabantse Pijl blev han i de tre klassikere i Ardennene, Amstel Gold Race, Flèche Wallonne og Liège-Bastogne-Liège henholdsvis nr. 6, 7 og 16.

Fem mand i dagens lange udbrud

Efter 20 indledende km med høj fart og heftig aktivitet lykkedes det omsider fem ryttere at etablere et udbrud, som feltet kunne acceptere.