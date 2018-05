Kompromisløs kamp for flere podiekys lover ny barsk Giro-dag på Sicilien

»Sådan er cykelløb«, lød den lakoniske melding fra den regerende Tour de France- og og Vuelta a España-konge Chris Froome (Team Sky) til italiensk tv kort efter, han var nået i mål i Caltagirone med et lille, men prikkende smerteligt nederlag i dysten mod sine formodet værste konkurrenter i kampen om den samlede Giro d’Italia-gevinst.

Fra det britiske mandskab er de officielle meldinger om Chris Froomes aktuelle situation særdeles sparsomme tangerende til det ikke eksisterende.

Den italienske tv-station Rai fik imidlertid til det daglige program Processo alla Tappa kortfattede kommentarerer ud af den 32-årige brite, efter at han havde fuldført strabadserne 21 sekunder bag den sejrende belgier Tim Wellens (Lotto Soudal) og med et minus på 17 til blandt andre den australske indehaver af den lyserøde førertrøje Rohan Dennis (BMC) og sidste års hollandske Giro-vinder Tom Dumoulin (Team Sunweb).

En hård dag på farlige veje

»Det var en meget hård etape, uhyre nervøs, op og ned hele dagen på dårlige og en smule farlige veje«, lød det fra Sky-kaptajnen.

»Jeg befandt mig i en uheldig position inden selve finalen, fordi jeg blev nødt til delvis at stoppe op. Men jeg håber, det går anderledes på næste etape og på torsdagens udfordring på Etna«.

»Jeg føler mig en smule bedre ovenpå styrtet under fredagens opvarmning i Israel, og dag for dag forsøger jeg at få det optimale ud af det«.

En etape, der minder om gårsdagens

På den forestående 153 km lange færd fra Agrigento – VM-by i 1994, da Rolf Sørensen blev nr. 6 og Bjarne Riis nr. 9 – til Santa Ninfa kan Chris Froome og de øvrige deltagere under alle omstændigheder se frem til en udfordring, der på mange måder minder om gårsdagens.

Og med de klare signaler, BMC i går sendte om, at holdet for enhver pris ønsker at forsvare Rohan Dennis’ samlede førsteplads så længe som muligt, er der lagt op til endnu en langvarig og hæsblæsende jagt på de udbrydere, der måtte driste sig til et forsøg på at omskrive drejebogen.

Den første halvdel af etapen fra Agrigento afvikles i forholdsvis fredelige omgivelser tæt på kysten, men på den sidste går det ligesom i går ind i landet i et terræn, hvor der kun findes meget få lige strækninger.

Finalen knap så skrap som i går

Rytterne vil endnu engang kunne konstatere, at vejenes tilstand på Middelhavsøen lader en hel del tilbage at ønske, men efter gårsdagens prøvelser er de i hvert fald forberedt.

Ruten tæller tre bjergspurter – efter 90, 111 og 132 km – og specielt på turen op mod den sidste må det formodes, at udskilningen tager fart.

Profilen over de sidste 5,5 km af dagens etape antyder knap så skrap en finale som i går.

Finalen forekommer knap så skrap som i går med den sidste og sandsynligvis udslagsgivende stigning startende 2.200 m fra mål.

Den indeholder passager på op til 12 procent, men strækker sig »kun« til 1.000 meter mærket. Herefter går det en anelse nedad for så atter at stige let op mod mål.

Dansker tabte terræn i ungdomskonkurrencen

Arrangørerne tillægger etapen samme sværhedsgrad som i går, og det indebærer sandsynligvis, at der i høj grad vil være tale om gengangere i persongalleriet i front for feltet.

Tre af de fire ryttere i førertrøjer må forventes fortsat at forsvare sig hårdnakket.

Italienerne Enrico Barbin (Bardiani-CSF) og Marco Frapporti (Androni-Sidermec) vil formentlig prøve at hente yderligere point i bjergkonkurrencen, hvor de ligger nr. 1 og 2.

Den 24-årige tysker Maximilian Schachmann (Quick-Step Floors) giver helt åbenlyst ikke frivilligt slip på den hvide trikot i ungdomskonkurrencen.