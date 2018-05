Ny eksplosiv finale: Succes for manden, der kun kan vinde i Giro d'Italia

Med morgendagens truende maratonklatretur op til 1.736 meters højde på vulkanen Etna lurende som en alvorlig trussel udspilledes i dag et spændingsfyldt Giro d’Italia-drama af en anderledes eksplosiv og komprimeret karakter, da italieneren Enrico Battaglin (Lotto-Jumbo) efter en langstrakt og forholdsvis kedelig optakt fyrede en forrygende finish af som vinder af dagens 153 km lange 5. etape fra Agrigento til Santa Ninfa.

Den 28-årige italiener var også i går med helt fremme i kampen om topplaceringerne, da han blev nr. 3 efter belgieren Tim Wellens (Lotto Soudal) og englænderen Simon Yates (Mitchelton-Scott).

De to markerede sig igen stærkt i finalen som henholdsvis nr. 5 og 6, mens italieneren Giovanni Visconti (Bahrain Merida), portugiseren José Goncalves (Katusha-Alpecin) og tyskeren Maximilian Schachmann (Quick-Step Floors) var tættest på at true Battaglin.

Nåede at komme sig efter den sidste stigning

Det definitive opgør om den maksimale hæder udviklede sig til en duel mellem de to italienere. Visconti kom bedst ud af det sidste sving 250 m fra mål og skabte et lille hul, men Battaglin forcerede kurven i høj fart, fangede landsmanden og var på stregen klart foran.

»Der var den store forskel på i går og i dag, at det her i Santa Ninfa fladede ud på den sidste km, og det betød, at jeg fik tid til lige at komme mig efter stigningen umiddelbart inden«, lød det fra Enrico Battaglin i det officielle sejrsinterview.

»Giroen er uden sammenligning mit yndlingsløb, og jeg har gjort alt for at ramme topformen lige netop til disse tre uger«.

»Nu nyder jeg sejren, og det er herligt både for holdet og mig, at den er kommet så tidligt. Det skaber ro, og styrker også troen på, at der måske er mere i vente senere i løbet«.

Har kun vundet i Giro d'Italia

Der er det pudsige ved Enrico Battaglins karriere, at han kun har vundet tre løb, siden han i 2012 blev professionel, og alle gevinster er hentet på så fornemt niveau som Giro d’Italia.

Både i 2013 og 2014 var han først over stregen en enkelt gang i Giroen, da han repræsenterede Bardiani-CSF. I 2016 skiftede han til sin nuværende arbejdsgiver, som altså nu har fået udbytte af investeringen.

Det er syvende gang, Battaglin forsøger sig i Giroen, men han har aldrig formået at hævde sig i det samlede klassement. To gange har han været tvunget til at udgå, og det samme var tilfældet, da han i 2016 stillede op i sin hidtil eneste store rundtur uden for fædrelandet – Vuelta a España.

Lotto-Jumbos bedste kort i klassementet er newzealænderen George Bennett, der som nr. 20 er 56 sekunder bagud. Battaglin er nr. 28 med et minus på 1.,10 minut.

To topryttere bremset af massestyrt

I alt var 42 ryttere med hjem i den første store gruppe, og den australske indehaver af den lyserøde førertrøje Rohan Dennis passerede stregen som nr. 14, hvilket indebærer, at han fortsætter som løbets førstemand.

Sidste års hollandske sejrherre Tom Dumoulin (Team Sunweb) sluttede to pladser længere bagude, mens den britiske Tour de France- og Vuelta a España-konge Chris Froome (Team Sky) noteredes som nr. 33.

I det højt opskruede tempo indtraf med små 14 km til mål et massestyrt, som satte både italieneren Domenico Pozzovivo (Bahrain Merida) og nr. 1 i ungdomskonkurrencen Maximilian Schachmann.

Begge fik dog med hjælp af holdkammerater tilslutning igen, og det var imponerende, at de derefter formåede at blande sig i striden om topplaceringerne. For Schachmans vedkommende var det anden dag i træk, han leverede en sådan præstation. Og det skal blive spændende at se, hvor langt den unge tyskers evner rækker.

Ingen danskere med i første gruppe

Pozzovivo understregede med sin niendeplads på etapen og sin særdeles aktive kørsel, at han har store ambitioner i Giroen.

Tog-10 ser efter dagens strabadser således ud: 1. Dennis, 2. Dumoulin 1 sekund, 3. Yates 17, 4. Wellens 19, 5. Pelle Bilbao (Astana) 25, 6. Schachmann 28, 7. Pozzovivo samme tid, 8. Goncalves 32, 9. Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) 34, 10. Patrik Konrad (Bora-hansgrohe) 35.