Froome inden Etna: Vi vil se voldsom aktivitet på bjerget, men ikke nødvendigvis fra min side

Tidstabet på 55 sekunder, som Tour de France- og Vuelta a España-kongen Chris Froome (Team Sky) er noteret for efter de første fem etaper i Giro d’Italia, er et særdeles centralt emne i diskussionerne omkring den italienske rundturs videre forløb.

Lige nu og her imødeses det med spænding, om den 32-årige brite agter at benytte den forestående 164 km lange færd fra Caltanissetta til Etna med den første af løbets i alt otte målpassager på en bjergtop til et forsøg på at udligne dette handikap, men Froomes udtalelser efter gårsdagens styrkeprøve tyder ikke på, at der er en markant offensiv i vente fra hans side.

Bjergryttere har brug for at vinde tid

»Det er indlysende, at der skal ske en forandring i min situation, efter at jeg har sat tid til, men Etna er ikke den skrappeste stigning, vi præsenteres for i denne Giro«, lyder vurderingen på Team Skys hjemmeside fra Chris Froome inden dagens etape.

»Der er også en del bjergryttere, som har brug for at lægge afstand til Dumoulin med henblik på enkeltstarten senere i løbet, og derfor regner jeg også med, at vi vil se en etape med en masse aktion«.

»Umiddelbart vil jeg vente og se tiden an og sørge for, at jeg når så ubesværet til vejs ende som muligt. Der vil komme etaper senere i løbet, hvor det er vigtigere for mig at have overskud til at angribe«.

»Da Giroen sidste år havde mål på Etna, kan jeg forstå, at der var en hård modvind at kæmpe med. Det lagde åbenbart en dæmper på aktiviteterne, men sådan regner jeg ikke med, det bliver denne gang«

Hidtil ubenyttet vej mod toppen

Giro d’Italia har fire gange tidligere – i 1967, 1989, 2011 og 2017 – haft mål på Etna, men det har altid været placeret ved Rifugio Sapienza, mens det denne gang ligger ud for det astrofysiske oberservatorium i 1.736 meters højde.

Det indebærer også, at rytterne skal benytte en vej op mod toppen, der for første gang tages i brug i den italienske rundturs historie, og som anses for væsentligt skrappere end den, rytterne har bevæget sig på ved de tidligere besøg.

Officielt opgøres finaleklatreturen til 14,1 km med en gennemsnitlig stigningsprocent på 6,5. I realiteten er det inden denne fase gået opad over en tilsvarende distance, så der er virkelige tale om en maratonfærd op mod den tynde luft.

Kuperet terræn straks fra starten

Den mest udfordrende passage er på næsten 4 km, og den indledes 5 km fra mål og slutter 350 meter før 1.000 meter mærket, hvorefter det flader noget ud det sidste stykke.

I modsætning til mange andre bjergetaper med så krævende en afslutning bydes der allerede straks fra starten på et særdeles kuperet terræn. Ganske vist er der ingen bjergspurter undervejs, men der kunne sagtens være anbragt et par stykker, og givet er det, at rytterne ikke levnes megen ro, inden det går løs med finaleslaget.

Dagens rute byder ikke rytterne på mange muligheder for at slappe af.

Det er den første af tre etaper, som arrangørerne i vurderingen af sværhedsgraden har forsynet med fire stjerner. De to andre er 15. etape fra Tolmezzo til Sappada og 18. fra Abbiategrasso til Prato Nevoso, og desuden er tre – 14. til Monte Zoncolan, 19. til Bardonecchia og 20. til Cervinia – udstyret med fem som tegn på, at de anses for de vanskeligste af samtlige 21.