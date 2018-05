Forrygende duos eksplosive udbrud på vulkanen vælter Giro-rangfølgen

I et fortryllende festfyrværkeri af eksplosive angreb på den første store bjergetape i årets Giro d’Italia leverede det australske Mitchelton-Scott-mandskab en storslået magtdemonstration.

Den kulminerede, da colombianeren Esteban Chaves efter en lang dag i udbrud og en afsluttende solooffensiv på 5 km op ad den stejleste strækning på vulkanen Etna krydsede målstregen i 1.736 meters højde et hjul foran sin mindst ligeså jublende glade engelske holdkammerat Simon Yates, som havde vist sin styrke ved at lægge en favoritgruppe bag sig med halvanden km tilbage og køre alene op til sydamerikaneren.

Og for den 25-årige englænder rakte andenpladsen til at erobre den lyserøde førertrøje, eftersom hans nærmeste rivaler i det samlede klassement var dem, han havde sagt farvel til med sin imponerende finaleopvisning.

Dennis stred forfæves for førertrøjen

Anført af franskmanden Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) nåede følgende andre ryttere til vejs ende 26 sekunder efter Mitchelton-Scott-duoen: Italieneren Domenico Pozzovivo (Bahrain-Merida), colombianeren Miguel Angel Lopez (Astana), ecuadorianeren Richard Carapaz (Movistar), hollænderen Tom Dumoulin (Team Sunweb), italieneren Fabio Aru (UAE Team Emirates) og briten Chris Froome (Team Sky).

Australieren Rohan Dennis (BMC) fightede bravt for at forsvare sin førertrøje, men han måtte se sig distanceret af modstanderne få km fra toppen og nåede i mål alene med et minus på 1.04 minut som nr. 21.

Dermed er der skabt en helt ny top-10, som tager sig således ud: 1. Yates, 2. Dumoulin 16 sekunder, 3. Chaves 26, 4. Pozzovivo 43, 5. Pinot 45, 6. Dennis 53, 7. Pelle Bilbao (Astana) 1.03 minut, 8. Froome 1.10, 9. George Bennett (Lotto-Jumbo) 1.11, 10. Aru 1.12.

En perfekt afslutning

»Det var en uhyre hektisk start med en masse angreb, som gjorde det vanskeligt at overskue, hvad der egentlige skete«, fortalte Simon Yates i det officielle interview efter etapen.

»Men pludselig var Esteban altså med i udbruddet, og så kunne jeg tage det roligt og koncentrere mig om at følge med i feltet«.

»Den fordelagtige situation befandt jeg mig sådan set i, lige til jeg kunne sætte min egen offensiv ind. Jeg vidste da godt at det kunne være farligt at forcere, når jeg havde Esteban forude, men da jeg kiggede på de andre, vurderede jeg, at jeg kunne slå det nødvendige hul«.

»Heldigvis holdt det stik, og da jeg nåede op til Esteban, sagde jeg med det samme til ham, at han skulle vinde etapen, fordi jeg ville få trøjen. Det var det eneste rigtige. Han havde ligget i udbrud det meste af dagen og sørget for, at jeg kunne spare på kræfterne. Det var simpelthen en perfekt afslutning«.

Dumoulin er stadig den overordnede favorit

Midt i den forståelige begejstringsrus hos Micthelton-Scott, som holdets dansker Christopher Juul-Jensen gjorde sig fuldt ud berettiget til at tage del i med sit slid i feltet, da Yates skulle holdes fremme i forreste række, melder den kendsgerning sig, at englænderens og colombianerens positioner i toppen af klassementet endnu hviler på et spinkelt grundlag.

Der vil være brug for, at de disker op med tilsvarende pragtpræstationer, når de næste bjergfinaler melder sig i weekenden, og at de i det hele taget udnytter deres klatreevner til at eliminere først og fremmest sidste års samlede sejrherre Tom Dumoulin.

Som billedet tegner sig lige nu, er hollænderen stadig favorit til stå øverst på podiet igen, når de tre ugers strabadser er overstået med tanke på den enkeltstart, der venter som 16. etape.

Til de to Mitchelton-Scott-gutters fordel taler, at de i dag viste både vovemod og fornemt format, og samtidig levede det australske kollektiv op til sit ry som det stærkeste i feltet.

Er tilbage på ret kurs

»Det er en sejr, der betyder fantastisk meget for mig, fordi den beviser, at jeg er tilbage på ret kurs«, lød det fra Chaves, der havde fundet sit brede smil frem igen, efter at ansigtet på vej op ad bjerget havde været fortrukket i anstrengelsesgrimasser.

»Jack Haig lavede et fantastisk stykke arbejde for mig i udbruddet, og det var hans fortjeneste, at jeg havde kræfter til at sætte mit afgørende angreb ind«.

Chaves sluttede for godt tre måneder siden som samlet nr. 1 i det australske etapeløb Herald Sun Tour efter at have vundet kongeetapen, men han kan se tilbage på et 2017, hvor ikke ret meget lykkedes for ham.

Til gengæld oplevede han et overdådigt 2016, hvor han blev nr. 2 i Giro d’Italia og 3 i Vuelta a España, vandt en etape i førstnævnte, ligesom han slog sejrrigt til i både Giro dell’Emilia og Monumentet Il Lombardia.

Det afgørende udbrud først skabt efter 50 km

Nervøsitet og hektisk aktivitet prægede etapen næsten inden den endnu var kommet i gang.

Colombianeren Jarlinson Pantano (Trek-Segafredo) styrtede allerede frem mod den reelle start, og sydamerikanerens danske holdkammerat Niklas Eg og hollænderen Wout Poels (Team Sky) var blandt dem, der måtte en tur i asfalten, men alle kom på cyklen igen.

Det gjorde til gengæld ikke tyskeren Rüdiger Selig (Bora-hansgrohe), der ikke stillede til start på grund af sygdom.

Angreb fulgte på angreb, men der skulle tilbagelægges omkring 50 km, før feltet gik i stå og lod en gruppe på 27 ryttere slippe af sted.