Giroens suverænt dårligste hold satser stadig på succes for gumpetung sprinter

Tre dage i træk har stort set alle det italienske wildcard-mandskab Wilier Triestinas Giro d’Italia-deltagere været at finde blandt de sidste, der er kommet i mål.

Det betyder, at seks af holdets otte ryttere i det samlede klassement besætter positionerne fra nr. 167 til og med 172 blandt de 172 tilbageværende aktører, og umiddelbart tegner det ikke særligt lovende perspektiver for det videre forløb i den sammenhæng.

Men når den italienske rundtur i dag med den 159 km lange 7. etape fra Pizzo til Praia a Mare rammer fastlandet, vil billedet sandsynligvis tegne sig fuldstændig anderledes.

Total overgivelse skal føre til sejr

For hvor mærkeligt det måske kan lyde for udenforstående, har de seneste døgns næsten totale overgivelses været led i en plan, der skal føre til sejr.

Wilier Triestina råder nemlig over en af feltets skrappeste sprintere i italieneren Jakub Mareczko. Han har blot det store problem, at han er så gumpetung, at han har svært ved at forcere selv de mindste stigninger, og derfor har han på de foregående etaper uden videre ladet sig falde tilbage, når det er begyndt at gå opad.

Samtidig har holdet valgt at eskortere ham massivt, så han ikke har overskredet tidsgrænsen, og det projekt er indtil videre lykkedes.

Suverænt sidst i holdkonkurrencen

Men for at det skal kunne kaldes en succes, kræver det altså, at Maeczko slår til i dagens finale, der så udpræget appellerer til de hurtige afsluttere.

Og de tre dage som agterlanterne ændrer ikke på, at Jakub Mareczko var flot med fremme i de to hidtidige massespurter i Giro d’Italia.

På 2. etape blev han kun overtrumfet af Viviani, mens han dagen efter sluttede som nr. 4, da landsmanden atter sejrede.

Det er disse resultater, der har fået Wilier Triestina til at beskytte spurtkanonen maksimalt, og så betyder det mindre, at det har ført til en suveræn sidsteplads i holdkonkurrencen 2.11.40 timer efter førende Mitchelton-Scott, mens nr. næstsidst Bardiani-CSF kun er 52.34 minutter bagud.

Holdkammerat med brækket kraveben

Nu skal det føjes til historien om Wilier Triestina særdeles beskedne optræden, at den i går ikke udelukkende skyldtes hensynet til Mareczko.

Da holdets otte ryttere sammen med luxembourgeren Jean-Pierre Drucker (BMC) og italieneren Davide Villella (Astana) sluttede 26.26 minutter agterude - kun den ensomme hollænder Boy Van Poppel (Trek-Segafredo) var med et minus på 31.38 minutter længere efter - var tempoet også behersket for at få Edoardo Zardini med hjem.

Zardini havde været med i dagens lange udbrud, men styrtede og blev derefter med slemme smerter i skulderegionen samlet op af holdkammeraterne, så han kunne komme sikkert i mål. Det gjorde han, men efterfølgende viste en undersøgelse, at han har brækket kravebenet, og dermed er han ude af Giroen.

Har vundet otte løb i år

Den 24-årige Mareczko er i år noteret for otte førstepladser, hvilket er det samme som den dobbelte etapevinder i denne Giro og indehaveren af førertrøjen i pointkonkurrencen landsmanden Elia Viviani.

Men med al respekt for Mareczko hører Vivianis triumfer hjemme på et ganske anderledes fornemt niveau.

Seks af Wilier Triestina-essets sejre er således hentet på etaper i Marokko Rundt og de to sidste i Sharjah Tour i De forende Arabiske Emirater, hvor ingen af de stærkeste mandskaber deltog.

Viviani favorit til hattrick

I dag er Mareczko og de øvrige sprintere oppe mod en Elia Viviani, der rider på en bølge af succes, og som er favorit til at score hattrick i Praia a Mare.