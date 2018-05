Dristig dansk mester følger stjernerne til dørs i hektisk Giro d'Italia-finale

Efter det bragende bjergslag på Etna og inden weekendens to klatrefinaler var sprinterne i dag inviteret indenfor som hovedpersoner i det store Giro d’Italia-skuespil på den 159 km lange 7. etape fra Pizzo til Praia a Mare med forventning om et hattrick af feltets hidtil mest suveræne afslutter i massespurterne italieneren Elia Viviani (Quick-Step Floors).

Indtil et par hundrede meter fra målstregen så det da også ud til at den 29-årige olympiske mester i omnium ville overtrumfe rivalerne for tredje gang, men så skød ireren Sam Bennett (Bora-hansgrohe) uimodståeligt frem fra hans baghjul og erobrede den triumf, han efterhånden selv var begyndt at tvivle på.

»Viviani har jo ikke været til at røre i de to første massespurter, så jeg vidste, det ville blive meget svært, men i dag lykkedes alt altså for mig«, lød det fra en glad Sam Bennett i det officielle sejrsinterview.

Det handlede om at få Vivianis hjul

»Min taktik gik på at holde mig så tæt til Viviani som muligt. Det gjaldt for alt i verden om at få hans hjul i spurten, og jeg måtte kæmpe for det, men da jeg først havde italieneren lige foran mig, havde jeg fået den perfekte position. Viviani gik med, da Sacha Modolo åbnede, og jeg blev trukket op i fart, så jeg lige havde overskud til den sidste eksplosive forcering«.

Sam Bennett har længe været betragtet som en af de professionelle felters skrappeste sprintere, men det har knebet med at hente de helt store triumfer hjem.

Dages sejr er uden sammenligning karrierens fornemste, og den er i øvrigt også den første i denne sæson, efter at han sidste år noteredes for 10 førstepladser.

Mads Pedersen rykker frem i hierarkiet

Tydeligvis opflammet af både styrke, kampiver og vovemod prøvede den danske mester Mads Pedersen (Trek Segafredo) for tredje gang at blande sig i den hektisk finale, og efter at være blevet nr. 11 og 9 i Israel tog han i dag yderligere et lille skridt fremad i hierarkiet med en ottendeplads.

Mads Pedersen fightede meget længe helt i front på hjul af Lotto-Jumbos hollænder Danny Van Poppel, og selv om den unge dansker utvivlsomt havde håbet på mere, hentede han værdifuld erfaring til tilsvarende fremtidige opgør.

Foruden Bennett og Viviani havde Mads Pedersen også italienerne Niccolo Bonifazio (Bahrain Merida) og Sacha Modolo (EF Education First), Danny Van Poppel, italieneren Jakub Mareczko (Wilier Triestina) og franskmanden Claudio Venturini (AG2R) foran sig.

Michael Mørkøv (Quick-Step Floors) susede over stregen som nr. 21 efter at have arbejdet hårdt for at køre Viviani i stilling. Lars Bak (Lotto Soudal) var ligeledes med hjem i det store hovedfelt, som talte 81 ryttere, mens Niklas Eg (Trek-Segafredo), Christopher Juul-Jensen (Mitchelton-Scott) og Mads Würtz Schmidt (Katusha-Alpecin) satte henholdsvis 1.31, 1.40 og 2.59 minutter til.

Carlos Betancur tabte tid

Ganske som ventet fik etapen ingen indflydelse på den øverste del af det samlede klassement og top-10 ser nøjagtigt ud, som den gjorde efter klatreturen op ad Etna med englænderen Simon Yates (Mitchelton-Scott) 16 sekunder foran hollænderen Tom Dumoulin (Team Sunweb) og med yderligere 10 sekunder ned til colombianeren Esteban Chaves (Mitchelton-Scott).

Lige uden for top-10 rykkede colombianeren Carlos Betancur (Movistar) fire pladser bagud, så han nu er nr. 15 efter at have sat 23 sekunder til på etapen.