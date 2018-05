Giroens succesduo tvinges ud i nye angreb på tinderne for at bevare herredømmet

Selv om det australske Mitchelton-Scott-mandskab har været hensat i en forståelig begejstringsrus efter den forrygende dobbeltttriumf på Etna med colombianeren Esteban Chaves som etapevinder og englænderen Simon Yates i den lyserøde førertrøje, melder den hverdag sig nu, hvor kun benhårdt arbejde og dristige satsninger kan sørge for, at bedrifterne på Sicilien fører til mere end et mellemspil i det overordnede Giro d’Italia-forløb.

For med de to uger, der resterer af den italienske rundtur, er det reelt sidste års hollandske sejrherre Tom Dumoulin (Team Sunweb), der på andenpladsen med sit beskedne minus på 16 sekunder sidder med de bedste kort på hånden.

Og sådan vil det vedblive med at være, hvis ikke Yates og Co. allerede her i weekenden formår at lægge yderligere afstand til først og fremmest Dumoulin, men også til den regerende britiske Tour de France- og Vuelta a España-konge Chris Froome (Team Sky), der lurer som nr. 8 med et minus på 1.10 minut.

To klatrefinaler i weekenden

Forspring af den størrelsesorden forsvinder efter alt at dømme som dug for solen for den engelsk-colombianske succesduo på den 34,2 km lange enkeltstart fra Trento til Rovereto, der står på programmet som 16. etape ved indledningen på den uhyggeligt svære sidste uge.

Derfor er Yates og Chaves tvunget til at udnytte enhver lejlighed til at erobre sekunder, og både i dag på etapen til Montevergine di Mercogliano og i morgen til den legendariske bjergtop Gran Sasso i 2.135 meters højde med lange klatrefinaler skulle der være basis for, at de kan anvende deres exceptionelle evner i bjergene.

I den resterende del af årets Giro d’Italia venter endnu fem finaler på en stigning – 11., 14., 18., 19. og 20. etape – og når den sidste af disse er overstået om nøjagtig to uger, kendes navnet på rytteren, der dagen efter skal hyldes øverst på podiet i Rom.

Tror på, at chancen dukker op

»Jeg er helt klar over, at vi ikke fra nu af blot kan koncentrere os om at forsvare vores positioner. Dertil er Dumoulin alt for stærk på en enkeltstart«, lyder det realistisk i internationale medier fra den 25-årige Simon Yates.

»Vi skal ud at vinde mere tid, men hvornår det kan ske, afhænger fuldstændig af de situationer, der opstår under løbet. Det er svært at planlægge, og vi kan ikke bare angribe hovedløst, for der er jo også andre ryttere i feltet, som følger med i, hvad vi laver. Men jeg tror på, at der nok skal dukke chancer og, og personlig føler jeg mig i hvert fald glimrende kørende lige nu«.

Dagens 209 km lange styrkeprøve med udgangspunkt i Praia a Mare byder ikke på væsentlige terrænmæssige udfordringer inden den afsluttende godt 19 km lange klatretur op til mål, og det indebærer, at Christopher Juul-Jensen og de øvrige slidere i det stærke australske kollektiv kan se frem til en krævende dag på jobbet for at føre de to kaptajner sikkert frem til finalestigningen.

Dagens finalestigning er lang, men med en nogenlunde konstant procent på mellem 5 og 6.

Dagens finalestigning er lang, men med en nogenlunde konstant procent på mellem 5 og 6.

Det skal så vise sig, om denne er skrap nok til at gøre en forskel. Umiddelbart hører den ikke til løbets vanskeligste, men den er lang, og med den mest udfordrede fase til sidst vil spændingen i hvert fald holde sig hele vejen op.

Fem tidligere finaler på bjerget

Montevergine har fem gange tidligere dannet rammen om en Giro-finale, og senest, det skete, var i 2011, da belgieren Bart De Clercq på 7. etape krydsede målstregen som vinder fulgt af italieneren Michele Scarponi og tjekken Roman Kreuziger.

25 ryttere fik noteret samme tid i første gruppe, og her befandt sig også hollænderen Pieter Weening, der havde erobret den lyserøde førertrøje, da han to dage tidligere var nået sejrrigt til mål 8 sekunder foran et felt på 20 mand.