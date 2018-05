Froome styrter, og ung opkomling sætter favoritterne til vægs

Med en flok udbrydere heroisk, men nytteløst fightende for at holde forfølgerne på afstand, indehaveren af den lyserøde førertrøje Simon Yates og hans stærke Mitchelton-Scott-mandskab i så godt som fuld kontrol, en uheldig Chris Froome (Team Sky) i et overraskende styrt i et regnvådt sving på den lange seje finalestigning og en totalt overrumplende sejrherre i den 24-årige ecuadorianske Grand Tour-debutant Richard Carapaz (Movistar) eksploderede finalen på den 209 km lange 8. Giro d’Italia-etape fra Praia a Mare til Montevergine di Mercogliano i et væld af medrivevende elementer.

Nogen afklaring på det overordnede, videre forløb af den italienske rundtur gav de lidt over fem timers strabadser, som startede i solskin, men mundede ud i piskende nedbør, imidlertid ikke.

Samtlige favoritter befandt sig nemlig i den gruppe på 28 ryttere, der anført af italieneren Davide Formolo (Bora-hansgrohe) og franskmanden Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) kæmpede sig til vejs ende 7 sekunder efter Ecuadors første etapevinder i en Grand Tour nogensinde, som havde angrebet små 2 km fra målet i 1.260 meters højde.

Imponerende dansk arbejde for førertrøjen

»Vi valgte at sætte et konstant tempo frem mod stigningen, hvor vi ville sidde i front for ikke at komme i vanskeligheder i de mange sving på de våde veje«, forklarede Simon Yates i det officielle tv-interview efter at være blevet nr. 5 på etapen.

»Jeg ville da gerne have haft nogle bonussekunder, men jeg blev lukket lidt inde i spurten. Alt i alt blev det en udmærket dag for os, og nu fortsætter vi kampen for at forsvare trøjen«.

Atter demonstrerede Mitchelton-Scott imponerende styrke, og Christopher Juul-Jensen udfyldte endnu engang sin rolle perfekt som manden, der førte Yates og colombianeren Esteban Chaves sikkert ind på den første del af den 17 km lange klatretur op til Montevergine.

Hollænder hentet 1.100 m fra mål

Med 1.100 m tilbage hentede Carapaz den sidste af de »overlevende« fra dagens lange udbrud, hollænderen Koen Bouwman (Lotto-Jumbo), der havde sagt farvel til sine ledsagere og grebet ud efter lykken, da der manglede 3,8 km.

Men den 24-årige hollænder, bjergkonge i sidste års Critérium du Dauphiné, havde intet at stå imod med, da Carapaz nærmest spurtede forbi ham, og Bouwman måtte se drømmen om sucecs forvandlet til en beskeden 44. plads 55 sekunder efter Carapaz.

Denne havde skaffet sig så stort et forspring, at han ikke stod til at fange, da først kandidaterne til de endelige topplaceringer begyndte at røre på sig.

Cyklen gled væk under Froome

Pinot åbnede spurten, men blev overtrumfet af Formolo, og Simon Yates måtte ligesom sin colombianske holdkammerat og indehaver af bjergtrøjen Esteban Chaves erkende, at han ikke fik andel i bonussekunderne.

Meget længere fra disse var Chris Froome, der krydsede stregen som nr. 22, men altså afværgede et tidstab, der ellers truede, da cyklen pludselig skred væk under ham cirka to tredjedele oppe ad bjerget.

Lynhurtigt var han oppe igen, og med tre holdkammerater omkring sig fik han ikke alene tilslutning til frontgruppen, men arbejdede sig også helt frem i spidsen for at få styr over begivenhederne.

Et alt andet end problemfrit felttog for Froome

Der var imidlertid intet svar fra Froome, hverken da Carapaz eller Pinot forcerede, og endnu en hård tur i asfalten efter den, han udsattes for under opvarmningen til enkeltstarten i Jerusalem på Giroens åbningsdag, underbygger indtrykket af et alt andet end problemfrit felttog for den regerende Tour de France- og Vuelta a España-konge.

Sidste års hollandske sejrherre Tom Dumoulin (Team Sunweb) var ikke synderligt synlig på etapen, men kom forholdsvis ubesværet i mål som nr. 10.

Dermed ser top-10, der undergik ganske få ændringer, således ud inden morgendagens væsentligt sværere styrkeprøve til Gran Sasso: 1. Yates, 2. Dumoulin 16 sekunder, 3. Chaves 26, 4. Pinot 41, 5. Domenico Pozzovivo (Bahrain-Merida) 43, 6. Rohan Dennis (BMC) 53, 7. Pello Bilbao (Astana) 1.03 minut, 8. Carapaz 1.06, 9. Froome 1.10, 10. George Bennett (Lotto-Jumbo) 1.11.

Mads Würtz Schmidt (Katusha-Alpecin) og Lars Bak (Lotto Soudal) fulgtes i mål som de bedste af de seks danskere på 75. og 76. pladsen med et minus på 10.42 minutter.