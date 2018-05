Dagens skrappe Giro-bjerg rummer stærke minder om folkehelten Pantani og slideren Carlsen

Vær forvisset om, at diverse navne malet på asfalt og bannere blandt de tusindvis af tilskuere langs vejkanten på dagens 225 km lange 9. Giro d’Italia-etape fra Pesco Sanita til Gran Sasso d’Italia i 2.135 meters højde ikke kun vil signalere opmuntringer til de aktuelle aktører i den italienske rundtur.

Talrige vil givetvis også mindes en af Italiens stadig heftigt tilbedte helte Marco Pantani, der står som den foreløbig sidste sejrherre på en Giro-etape til dette bjergområde i Appenninerne, da han i 1999 nåede toppen 23 sekunder foran spanieren José Maria Jimenez og 1.05 minut foran den franske indehaver af førertrøjen Laurent Jalabert på 14. pladsen.

Panatni scorede dobbelttriumf, idet han også erobrede den lyserøde trikot, som han imidlertid allerede dagen efter måtte levere tilbage til Jalabert, der vandt en 32 km enkeltstart i Ancona, hvor Patani på tredjepladsen satte 55 sekunder til.

Begyndelsen til enden for Pantani

Men da italieneren, der året inden havde vundet både Tour de France og Giro d’Italia, i løbets sidste tredjedel for alvor foldede sig ud i Dolomitterne, tilbageerobrede han herredømmet.

Tre etaper nåede han at vinde, inden han i timerne efter den sidste triumf på 19. etape til Madonna di Campiglio blev tvunget til at forlade løbet på grund af en for høj hæmatokritværdi, som dengang automatisk udløste en pause på to uger.

For Pantani betød det ikke alene et farvel til en tilsyneladende sikker samlet Giro-gevinst, men reelt også begyndelsen til enden på hans karriere på højeste niveau.

Han nåede yderligere tre Giro-deltagelser og vandt i 2000 ligeledes to etaper i Tour de France, men han blev aldrig den samme som før, og sluttede som bekendt tragisk sine dage på et hotelværelse i Rimini i februar 2004.

Dansker holdt hjem til flot sejr efter langt udbrud

Også i den danske Giro d’Italia-historie har Grans Sasso en fremtrædende plads, idet den tempostærke slider John Carlsen i 1989 her oplevede sin herligste jubelstund som professionel.

Den dengang 27-årige dansker, der kørte for det franske Fagor-mandskab, var med i dagens tidlige udbrud på 8. etape, og i det udmarvende ridt op mod Grans Sasso, var han den eneste, som ikke måtte overgive sig til forfølgerne, der talte nogle af verdens ypperste bjergspecialister.

John Carlsen nåede i mål med et forspring på 29 sekunder til en trio bestående af colombianeren Lucho Herrera, spanieren Marino Lejarreta og hollænderen Erik Breukink, og han var i øvrigt med til at sikre Fagor, der havde ireren Stephen Roche som kaptajn, førstepladsen i holdkonkurrencen.

Det år sattes et markant danske præg på Giro d’Italia, for dagen efter sejrede Bjarne Riis i Gubbio, mens Jesper Skibby slog til på 19. etape i Tortona.

Klatretur på 45 km op til målet

Dagens kappestrid på den særdeles krævende rute indeholder alle muligheder for at tilføre det nutidige Giro-drama en ny spændende dimension.

Ganke vist byder størstedelen af klatreturen op til Gran Sasso ikke på de vilde stigningsprocenter, men den strækker sig med mindre afbrydelser undervejs over 45 km, og da den samtidig fører helt op i 2.135 meters højde - kun Finestre på 19. etape er med sine 2.178 m højere - vil aktørerne givetvis blive presset maksimalt.

Profilen over 9. etape fortæller klart, at rytterne sættes på en barsk opgave i dag.

Ydermere melder de stejleste passager sig mod slutningen, og det er altså her, den engelsk-colombianske Mitchelton-Scott duo Simon Yates og Esteban Chaves skal jagte sekundgevinster og søge at presse de tempostærke rivaler hollænderen Tom Dumoulin (Team Sunweb) og briten Chris Froome (Team Sky), så de ikke kan gå alt for fortrøstningsfulde ind til hviledagen i morgen.

Selv om hovedparten af spændingen samler sig om den ekstremt lange færd op til målet, udsættes rytterne også knap midtvejs for den skrappe Roccaraso-stigning, og i det hele taget er der lagt op til en uhyre begivenhedsrig etape.