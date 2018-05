Verdens rigeste trues af endnu et tilfælde af ulykkelig kærlighed

Verdens rigeste cykelmandskab britiske Team Sky har siden sin oprettelse i 2010 vundet Tour de France fem gange og Vuelta a España en enkelt, men når der er tale om Giro d’Italia peger meget frem mod, at også den aktuelle udgave vil udvise endnu et eksempel på ulykkelig kærlighed, selv om der er satset maksimalt på omsider på at få forholdet til at munde ud i succes.

Den regerende britiske Tour- og Vuelta-konge Chris Froomes position som nr. 11 i det samlede klassement med et minus på 2.27 minutter til den førende landsmand Simon Yates (Mitchelton-Scott) kan ikke opfattes som en direkte katastrofealarm.

Samtidig er der imidlertid ikke sporet antydning af tegn på, at han skulle være i stand til at indfri den favoritværdighed, som han gik ind til den tre uger lange opgave med, for lige fra det skuffende facit på enkeltstarten i Jerusalem til den markante nedtur på de sidste kilometer af færden op mod Gran Sasso i går, har det været vanskeligt at få øje på de opmuntrende momenter.

Bliver ved med at bevare optimismen

»Det var bestemt ikke der, vi havde regnet med at være på nuværende tidspunkt. Specielt ikke efter at Chris så godt ud de foregående dage«, lød det ærligt fra Team Skys franske sportsdirektør Nicolas Portal til tv efter søndagens finale.

»Jeg bliver ved med at tro på, at Chris arbejder sig frem mod den nødvendige form i de næste to uger, og i hvert fald kan jeg sige så meget, at der ikke er noget i vejen med moralen i truppen«.

»Jeg kan mærke på rytterne, at der absolut ikke er opgivende tendenser. De er alle indstillet på at kæmpe videre for den sejr, der hele tiden har været vores mål«.

»Søndagens etape er bedst tjent med at blive glemt hurtigst muligt, og så ser det forhåbentligt bedre ud oven på hviledagen«.

Føler sig stadig topmotiveret

Da Sky-mandskabet i dag havde besøg af medierne, var der da heller ingen tegn på overgivelse fra kaptajens side.

»Siden styrtet under opvarmningen i Jerusalem har jeg følt, at jeg var bagud. Men vi er ikke engang halvvejs i Giroen, og jeg er stadig topmotiveret «, konstaterede Froome.

»Det er indlysende, at de to uheld, jeg har været ude for, ikke er ideelt for organismen, men det har hele tiden været meningen, at formen først skal toppe i den tredje uge. Det har også noget at gøre med den videre opbygning frem mod Touren«.

Nibali var endnu længere bagud og vandt

»Jeg tror stadig på, at det kan lade sig gøre at indhente det tabte terræn, for vi har jo bl.a. også en lang enkeltstart tilbage. Og så vidt jeg husker, er det ikke så længe siden, at en vinder af Giroen på et tidspunkt meget sent i løbet var over 3 minutter bagud«.

Det, Froome hentydede til, var italieneren Vincenzo Nibalis forrygende comeback i 2016. Inden den tredjesidste etape til Risoul lå Astana-kaptajnen nr. 4 med et minus på 4.43 minutter til den førende hollænder Steven Kruijswijk.

Denne styrtede imidlertid ud i en snedrive på færden i Alperne, hvor Nibali sejrede, og da regnskabet gjordes op i Torino havde italieneren i klassementet også passeret colombianeren Esteban Chaves og spanieren Alejandro Valverde, der indtog de to andre podiepladser.

Det kiksede for Bradley Wiggins

Imidlertid er det en kendsgerning, at det i Team Skys otte foregående starter i Giro d’Italia kun er det blevet til en enkelt podieplads – da colombianeren Rigoberto Uran i 2013 blev nr. 2 slået med 4.43 minutter af Vincenzo Nibali.