Giroens succesduo fryder sig, men ser også en realistisk trussel i øjnene

Efter en reel hviledag i Montesilvano ved Adriaterhavskysten forholdsvis tæt på både søndagens mål og dagens start kan Giro d’Italia-deltagerne se frem til løbets længste etape, der fører 239 km gennem det stærkt kuperede terræn i Appenninerne fra Penne til Gualdo Tadino.

Og det handler om at være klar, straks løbet bliver givet frit, for med det samme går det fra startbyen i 285 meters højde opad i cirka 20 km til bjergspurten i 2. kategori i Fonte della Creta 1.254 meter over havets overflade.

Derefter rummer den lange færd nordpå ikke mange muligheder for pusterum, og det er en oplagt rute til et udbrud, der med den rette sammensætning burde kunne holde hjem.

Mitchelton-Scott kan spare på kræfterne

Cirka 140 af de 170 tilbageværende deltagere har sat mere end 10 minutter til, så blandt disse skulle der nok findes adskillige angrebsivrige typer, der brænder efter at markere sig, uden at det nødvendigvis behøver at skabe bekymring blandt kandidaterne i det samlede klassement.

Med etapesejre til både den engelske indehaver af den lyserøde førertrøje Simon Yates og den aktuelle colombianske bjergkonge Esteban Chaves har løbets dominerende mandskab Mitchelton-Scott allerede nået så meget, at holdet ikke behøver spilde kræfter på at neutralisere en offensiv.

Og udfordrerne til det australske kollektiv gør nok klogt i at udvælge sig andre etaper end lige netop den aktuelle til af søge at rokke ved Mitchelton-Scotts magtposition.

Dumoulin lurer stadig på den førende duo

Hverken Yates eller Chaves gav udtryk for den ringeste form for overmod ved gårsdagens pressemøde hos det australske mandskab, selv om de begge naturligvis befinder sig særdeles godt med positionerne helt i toppen af klassementet.

»Vi kom til Giroen for at vinde som hold, og sådan ser det stadig ud. Der er ikke tale om nogen form for rivalisering mellem os«, slog den 25-årige Simon Yates fast.

»Det er gået endnu bedre, end vi havde turdet drømme om, men der er stadig meget lang vej til Rom«.

»Som jeg ser det, udgør Thibaut Pinot og Domenico Pozzovivo de største trusler i bjergene. Og så er det jo helt oplagt, at Tom Dumoulin stadig står stærkt. Hvis jeg har førertrøjen, når vi kommer frem til enkeltstarten om en uge, skal jeg have et forspring på mindst 2 minutter, hvis jeg skal holde ham bag mig. Så på et tidspunkt skal vi have sikret os flere sekunder«.

Chaves forventer at tabe 3 minutter

Endnu større respekt for hollænderen signalerede Esteban Chaves, da han fik ordet.

»Enkeltstarten er så godt som flad, og Tom Dumoulin er verdensmester i disciplinen«, konstaterede colombianeren med et af sine store smil uden at behøve at komme med yderligere udredninger om, hvad der er i vente i kampen mod klokken.

»Det er altid svært at vurdere, hvor stor en afstand, man behøver for at kunne hamle op med så stærk en konkurrent, men jeg vil tro, jeg skal være 3 minutter foran, hvis han ikke skal passere mig«.

I øjeblikket er Simon Yates 38 sekunder foran Tom Dumoulin, der blot har 6 sekunder op til Chaves.

Ser dystert ud for værtsnationens store håb

Efter weekendens klatrefinaler er der en kort pause i den form for etapeafslutninger. Når den sidste 4. kategori stigning ca. 30 km fra mål er overstået, går det faktisk nedad eller er fladt den resterende del af strækningen.

Blandt dem, der har haft brug for at sunde sig oven på de seneste strabadser, er også værtsnationens store håb den italienske mester Fabio Aru (UAE), der i endnu højere grad end en anden af de mest fremtrædende favoritter briten Chris Froome (Team Sky) synes at have uhyre svært ved at leve op til forventningerne.

Aru er nede som nr. 15 i klassementet med et minus på 2.36 minutter, og da han i søndags forlod Gran Sasso, var det ikke just den store optimisme, der prægede ham.

»Jeg har haft en helt igennem negativ dag«, lød det med en dyster mine fre den 27-årige italiener.

»Benene fungerede bare ikke, og jeg kan ikke komme med nogen speciel forklaring på det. Jeg kan kun håbe, at det bliver bedre i de kommende to uger«.