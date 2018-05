Overraskende Giro-Drama: Stjerne ryger ind i bragende sammenbrud, og ung vovehals triumferer

Efter hviledagen blev de 170 tilbageværende ryttere sendt ud på den længste udfordring i årets Giro d’Italia, og de 244 km nordpå gennem Appenninerne fra Penne til Gualdo Tadino udviklede sig til et forrygende maratondrama med et væld af medrivende momenter.

Den 23-årige slovener Matej Mohoric (Bahrain-Merida) – tidligere U19- og U23-verdensmester - blev dagens tiljublede triumfator, da han efter en imponerende offensiv på de sidste knap 40 km i en tæt spurt afviste sin eneste tilbageværende følgesvend tyskeren Nico Denz (AG2R).

Men dagens store samtaleemne blev den bragende nedtur, Mitchelton-Scotts populære og sympatisk colombianske bjergspecialist Esteban Chaves som lyn fra en klar himmel tordnede ind i, og som sendte ham fra den samlede andenplads helt ned som nr. 39 med et tidstab på 25.26 minutter .

Knækket på den første stigning

Chaves var nemlig blandt de ryttere, der ikke kunne følge med på den 20 km lange stigning fra startbyen i 285 meters højde til Fonte della Creta 1.254 meter over havets overflade, hvor der straks udvistes heftig angrebsaktivitet.

Ganske naturligt greb Mitchelton-Scotts konkurrenter chancen for at tilføre det australske mandskab skade. Først skruede Team Sky tempoet i vejret i feltet, og det varede ikke længe, før også Groupama-FDJ, Team Sunweb og Lotto-Jumbo deltog i den kraftige forcering.

Oprindelig lykkedes det 17 ryttere at slippe fri, og blandt disse var de to unge danskere Mads Würtz Schmidt (Katusha-Alpecin) og den nationale mester Mads Pedersen (Trek-Segafredo).

Begge måtte imidlertid ligesom tre andre opgive hurtigt opgive deres satsning og blev opslugt af feltet inden bjergspurten, hvor de resterende udbrydere noteredes for et forspring på 1.10 minut.

Fik assistance af Quick-Step Floors

Efterhånden som bestræbelserne på at distancere Chaves accelererede, mindskedes chancerne for udbryderne, og det endte da også med, at det tyske kraftcenter Tony Martin (Katusha-Alpecin) befandt sig alene i front.

Det eventyr havde han dog ikke lyst til at holde liv i ret længe, og i stedet udviklede det sig til en kraftprøve mellem Chaves og alle de andre favoritter.

Foto: Luk Benies/Ritzau Scanpix Esteban Chaves i den blå bjergtrøje får her endnu hjælp af Quick-Step Floors, men ender med som nr. 135 at tabe 25.25 minutter.

Esteban Chaves i den blå bjergtrøje får her endnu hjælp af Quick-Step Floors, men ender med som nr. 135 at tabe 25.25 minutter. Foto: Luk Benies/Ritzau Scanpix

Colombianeren havde assistance af tre holdkammerater, men han fik også uvurderlig hjælp af det meste af Quick-Step Floors, hvis ryttere ligeledes havde været i problemer lige fra start.

Chaves og Co. kæmpede indtil 80 km fra mål

En overgang så det ud til, at Chaves ville have held til at generobre det tabte terræn, men med 100 km tilbage skete en afgørende ændring.

Det belgiske storhold havde fået nok og trak sig fra forfølgelsen, da afstanden lå på 2.30 minutter. Det tvang Chaves selv i frem i spidsen, inden han overlod arbejdet til Roman Kreuziger, Sam Bewley og Christopher Juul-Jensen, men ret hurtigt øgedes afstanden til omkring 4 minutter

Små 80 km fra mål opgav Chaves og Co. at lukke det stadigt større hul, og dermed var colombianeren forsvundet ud af Giro-klassementet.

Yates vandt bonusspurt

Forude sikrede Yates sig 3 bonussekunder, da han vandt den indlagte spurt efter 149 km foran franskmanden Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), der bliver ved med at vise store ambitioner.

Umiddelbart efter besluttede løbets udbryderkonge italieneren Marco Frapporti (Androni-Sidermec) sig for at kaste sig ud i en solooffensiv.

I cirka 40 km var Frapporti ene om at skille sig ud fra mængden, men med 38 km tilbage begyndte der at ske noget i hovedfeltet.

Italieneren Davide Villella (Astana) åbnede ballet, og han fik hurtigt selskab af den slovenske vovehals Matej Mohoric. De to hentede Frapporti kort før dagens sidste bjergspurt med 31 km tilbage.

Tysker fulgte Mahoric til dørs

På nedkørslen satsede Mohoric voldsomt, men han formåede ikke at slippe af med Villelela, og pludselig dukkede også tyskeren Nico Denz (AG2R) op i susende fart, hvilket betød, at en trio med 17 km var samlet i front.

Villella blev knækket af de gentagne forceringer fra Mahoric, hvorimod Denz stod imod også de senere angreb fra slovenerens side. Derefter fulgtes de to ad den sidste halve snes km. Mahoric åbnede selv spurten, og en overgang så det ud til, at Denz ville presse sig forbi, men sloveneren havde et ekstra gear og sejrtede sikkert.