Giro-stjerne efter nedtur: »Det gør ondt, men vi må tilbage til arbejdet«

Ingen helbredsmæssige undskyldninger, kun den simple forklaring, at han havde dårlige ben oven på hviledagen.

Det er begrundelsen, som er fulgt i kølvandet på colombianeren Esteban Chaves’ (Mitchelton-Scott) gigantiske nedtur på gårsdagens Giro d’Italia-etape.

Samtidig med, at hændelsesforløbet var katastrofalt for den sympatiske sydamerikaner, leverede det også et særdeles håndfast bevis på, at intet kan tages for givet, og at alt kan ske i en tre uger lang rundtur som den italienske, hvor organismen sættes under maksimalt pres.

Strategien er ændret, men målet det samme

»Selvfølgelig gør det ondt på mig, for det var klassementet i årets Giro, der røg sig en tur«, siger Esteban Chaves til Mitchelton-Scotts hjemmeside.

»Jeg vil gerne takke holdet for, at det satsede maksimalt på at få mig tilbage til feltet igen. Men da alle de andre arbejdede sammen mod os, blev vi nødt til på et tidspunkt at indstille kampen og spare benene til det, der forestår i resten af løbet«.

»Simon er stadig i førertrøjen, og han ser stærk ud. Vi har ikke længere to kort at spille ud, men vi har stadig et meget slagkraftigt hold«.

»Strategien er ændret, men vores mål er fortsat det samme. Nu tager vi skoene på igen til næste etape og vender tilbage til arbejdet«.

Det går atter opad straks efter starten

Dagens 156 km lange 11. etape fra Assisi til Osimo er i arrangørernes bedømmelse af sværhedsgraden ligesom gårsdagens udstyret med tre stjerner, hvilket er ensbetydende med, at der forestår en ny uhyre krævende opgave.

Det er stadig det udfordrende terræn i udkanten af Appenninerne, rytterne bevæger sig i, og på samme måde som i går sendes feltet opad straks efter starten.

Stigningen er dog ikke helt så skrap som den, der kostede Chaves dyrt, men der sættes kurs direkte mod dagens første bjergspurt, som afvikles på Passo Cornello i 814 meters højde efter 41,7 km.

Gensyn med etapemål fra Tirreno-Adriatico

Derefter venter endnu en lang klatretur op til Valico de Pietra Rossa efter 97,5 km, og når den godt 25 km lange nedkørsel er overstået, lyder programmet på en håndfuld korte, hidsige mure, som de kendes fra de belgiske klassikere.

Den første dukker op i Filotranno tæt på, hvor afdøde Michele Scarponi boede. I øvrigt er det kun lidt over to måneder siden, at en etape i Tirreno-Adriatico sluttede i Filotranno.

Dengang sejrede Adam Yates, tvillingebror til den nuværende indehaver af den lyserøde trikot Simon, da han kom i mål syv sekunder foran en lille gruppe anført af den slovakiske verdensmester Peter Sagan og polakken Michal Kwiatkowski. Sidstnævnte erobrede førertrøjen og beholdt den løbet ud.

I dag danner Filotranno med 30 km til mål optakten til den hektiske finale, der i Osimo munder ud i den fjerde af løbets i alt otte afslutninger på en stigning.

Ganske vist er der så langt fra tale om en bjergtop, men færden op til den gamle bydel i Osimo, der ligger 265 meter over havets overflade, vurderes altså af arrangørerne som værdig til en plads i den del af finalehierarkiet.

Etapemål to gange tidligere

Osimo har to gange tidligere dannet rammen om en etapefinale i Giroen. I 1987 sejrede franskmanden Robert Forest, uden at det fik større indflydelse på den samlede stilling.

Her sad ireren Stephen Roche allerede på tronen, og der blev han løbet ud bortset fra en kort afbrydelse, da hans italienske Carrera-holdkammerat og det foregående års vinder Roberto Visentini tog over i to dage.

I 1994 noteredes italieneren Moreno Argentin på 2. etape for sin sidste Giro-gevinst. Han erobrede samtidig førertrøjen, som han bar i to dage, inden den endegyldigt overgik til hans russiske holdkammerat Jevgenij Berzin.