Giro-spændingen skærpes: Nu er der lagt op til en duel om sejren, men det bliver uden Froome

Hvis det ikke lige var fordi, at det resterer endnu 10 etaper med blandt meget andet en umanerlig skrap trilogi mættet med tinder umiddelbart op til finalen i Rom 27. maj, ville det være fristende allerede nu at slå fast, at kampen om den endelige triumf i den 101. udgave af Giro d’Italia kun kan udvikle sig til en duel mellem den aktuelle engelske indehaver af den lyserøde førertrøje Simon Yates (Mitchelton Scott) og sidste års hollandske sejrherre Tom Dumoulin (Team Sunweb).

Signalerne peger entydigt i den retning, efter at den 25-årige englænder i en hæsblæsende hektisk klatrefinale på den 156 km lange 11. etape fra Assisi til Osimo tilkæmpede sig sin anden gevinst iført den eftertragtede trikot.

Men midt i begejstringen over den bragende flotte indsats måtte Simon Yates erkende, at bestræbelserne på at knække Dumoulin langt fra er lykkedes, for hollænderen var på andenpladsen i det totalt splittede felt kun 2 sekunder bagud.

Var ikke planen at køre efter sejren

Det styrkede ganske vist Yates’ føring i det samlede klassement, men kun til 47 sekunder, og med tanke på den 37 km lange enkeltstart, der venter på tirsdag, må englænderen have en ubehagelig følelse af, at hollænderen på det nærmeste puster ham i nakken.

»Inden etapen var det ikke meningen, at vi skulle gå efter sejren, for finalen lå helt oplagt mere til andre end lige mig. Derfor var det heller ikke os, der tog initiativet til at køre udbruddet ind«, forklarede Simon Yates i det officielle tv-interview.

Dumoulin er ikke til at slippe af med, og han bliver han bare stærkere og stærkere Simon Yates, cykelrytter

»Til sidst viste det sig så, at muligheden bød sig, og så var der jo ikke andet at gøre end at prøve. Jeg har brug for alle de sekunder, jeg kan erobre, men jeg føler mig bestemt ikke på den sikre side endnu«.

»Dumoulin er ikke til at slippe af med, og han bliver han bare stærkere og stærkere«.

Endnu et nederlag for Chris Froome

Når opmærksomheden i klassementet først og fremmest er koncentreret omkring Yates og Dumoulin, hænger det også sammen med, at den britiske forhåndsfavorit Chris Froome (Team Sky) led endnu et nederlag, som gør det umuligt at forestille sig ham tage del i opgøret om podiepladserne.

Den 32-årige regerende Tour de Freance- og Vuelta a España-hersker var også på denne etape fjernt fra sit ønskede niveau, og han krydsede stregen med et minus på 40 sekunder.

Det betød også, at han sammenlagt dumpede to pladser ned og nu er nr. 12, og der skal ske en total forvandling, hvis han skal eliminere sit handikap på 3.20 minutter til Simon Yates – og altså 2.33 til Dumoulin.

Den samlede top-10 tager sig efter dagens strabadser således ud: 1. Yates, 2. Dumoulin 47 sekunder, 3. Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) 1.04 minut, 4. Domenico Pozzovivo (Bahrain-Merida) 1.18, 5. Richard Carapaz (Movistar) 1.56, 6. George Bennett (Lotto-Jumbo) 2.09, 7. Rohan Dennis (BMC) 2.36, 8. Pello Bilbao (Astana) 2.54, 9. Patrick Konrad (Bora-hansgrohe) 2.55, 10. Fabio Aru (UAE Team Emirates) 3.10.

Foruden Froome røg også canadieren Michael Woods (EF Education First) ud af top-10 – fra 9. til 16. pladsen – og de erstattedes af Konrad og Aru.

Afgørende slag indledtes 5 km fra mål

Som ventet var det de mange stejle, korte stigninger begyndende med Muro di Filottrano 30 km fra mål, der skabte afgørelsen på denne højhastigheds etape, som gennemførtes med 45,46 km/t.

Det definitive slag indledtes med 5 km tilbage på brostenene i Osimo, da udbryderne blev hentet, og den tjekkiske mester Zdenek Stybar (Quick-Step Floors) gik til angreb.

Hurtigt optog belgieren Tim Wellens (Lotto Soudal) forfølgelsen, og en overgang så det ud til, at de to skulle udkæmpe dysten om sejren.

Den stærkt reducerede forfølgergruppe nærmede sig bagfra, og da det for alvor begyndte at gå opad med 1,5 km til stregen, trådte Simon Yates uimodståeligt an.

Han passerede Wellens og Stybar og klatrede ubesværet mod toppens, mens Dumoulin efter at have sundet sig tog fat på jagten.

Hollænderen var ude af stand til at lukke hullet, men han begrænsede nederlaget på så imponerende vis, at det uundgåeligt skaber optimisme på hans vegne, mens størstedelen af de øvrige podiekandidater satte lidt mere til.