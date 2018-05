Spurtkanon fyrer forbløffende finish af i eksplosiv Giro-finale

Med et eksplosivt antrit fra en position et godt stykke tilbage i frontgruppen overrumplede ireren Sam Bennett (Bora-hansgrohe) de øvrige spurtstærke afsluttere og drønede over stregen på motorbanen i Imola som suveræn vinder af den 214 km lange 12. Giro d’Italia-etape.

Finalen formede sig fuldstændig anderledes, end da det det tyske mandskabs 27-årige spurtkanon slog til i et uhyre tæt opgør på 7. etape i Praia a Mare presset af italienerne Elia Viviani (Quick-Step Floors) og Niccolo Bonifazio (Bahrain-Merida).

Ganske vist noteredes Bonifazio atter for en tredjeplads, men hverken han eller nr. 2 hollænderen Danny Van Poppel (Lotto-Jumbo) var i nærheden af at true Bennett.

Bennett truer nu Viviani i pointkonkurrencen

Og hvad Viviani angår, var han end ikke blandt de 51 ryttere i første gruppe. Italieneren blev decideret sat af og nåede først til vejs ende som nr. 145 med et minus på 9.01 minutter, og det betyder, at spændingen i pointkonkurrencen pludselig er genskabt.

Viviani fører stadig med 184 point, mens Bennett nåede op på 162, og vurderet ud fra dagens begivenheder synes de formmæssigt at være på vej i hver sin retning med et klart plus til ireren.

»Jeg havde to holdkammerater tilbage i feltet, men jeg vidste ikke, hvor mange kræfter de havde tilbage til at køre spurten, og så valgte jeg altså at tage chancen selv«, sagde Bennett i det officielle tv-interview.

»Det var måske lidt utraditionelt, men situationen var ret uoverskuelig, så jeg håbede også, at jeg kunne overraske konkurrenterne«.

»Jeg var da bestemt ikke sikker på, det ville lykkes, men nu flaskede det sig altså, og jeg er faktisk ekstra glad for at vinde på denne måde, fordi det var så usædvanligt. Det giver mig virkelig selvtillid«.

Mørkøv kørte en flot sjetteplads hjem

Vivianis manglende tilstedeværelse i front medførte også, at Michael Mørkøv fik grønt lys til at køre sin egen chance.

Danskeren blev lige som de andre taget på sengen af Bennetts forbløffende offensiv og ærgrede sig bagefter over, at han ikke instinktivt var gået med ireren, men det lykkedes under alle omstændigheder Mørkøv at køre en flot sjetteplads hjem.

Ud over de tre nævnte havde danskeren også belgierne Baptiste Planckaert (Katusha-Alpecin) og Jürgen Roelandts (BMC) foran sig.

Selv om der på et tidspunkt var optræk til noget nær kaotiske tilstande på grund af sidevind og voldsom regn, mundede strabadserne ud i, at alle de bedst placerede i det samlede klassement bevarede deres positioner.

Kun Mørkøv med hjem i første gruppe

Top-10 ser således stadig således ud: 1. Simon Yates (Mitchelton-Scott), 2. Tom Dumoulin (Team Sunweb) 47 sekunder, 3. Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) 1.04 minut, 4. Domenico Pozzovivo (Bahrain-Merida) 1.18, 5. Richard Carabaz (Movistar) 1.56, 6. George Bennett (Lotto-Jumbo) 2.09, 7. Rohan Dennis (BMC) 2.36, 8. Pello Bilbao (Astana) 2.54, 9. Patrick Konrad (Bora-hansgrohe) 2.55, 10. Fabio Aru (UAE Team Emirates) 3.10.

Colombianeren Miguel Angel Lopez (Astana) og briten Chris Froome (Team Sky) følger på de to næste pladser med minus på henholdsvis 3.17 og 3.20 minutter.

Michael Mørkøv var den eneste af de danske deltagere, som var med hjem i første gruppe, og deres samlede placeringer er nu: 89. Mads Würtz Schmidt (Katusha-Alpecin) 1.27.47 time, 102. Lars Bak (Lotto Soudal) 1.40.04, 105. Christopher Juul-Jensen (Mitchelton-Scott) 1.40.33, 129. Niklas Eg (Trek-Segafredo) 2.00.51, 131. Michael Mørkøv 2.01.11, 163. Mads Pedersen (Trek-Segafredo).