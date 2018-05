Truet Giro d'Italia-stjerne får en ny chance efter uventet sammenbrud

Efter at vejrguderne i går med sidevind og voldsomme regnskyl sørgede for en spændingsladet og halvkaotisk afslutning på en ellers dræbende kedelig forestilling, skal der nok en tilsvarende uforudset indgriben til for at forvandle dagens 180 km lange 13. Giro d’Italia-etape fra Ferrara til Nervesa della Battaglia til et ligeså hektisk show som det, der endte med ireren Sam Bennetts (Bora-hansgrohe) imponerende opvisning på motorbanen i Imola.

Den eneste terrænmæssige udfordring undervejs i dag er den beskedne klatretur op til Montello, hvor der 20 km fra mål afvikles en bjergspurt i 4. kategori efter en stigning, der ganske kortvarigt når op på 9 procent, men ellers er alt andet end krævende.

Føringen i pointkonkurrencen er truet

Et af de yderst interessante spørgsmål i forbindelse med dagens styrkeprøve er, om den kan afsløre, hvorvidt den italienske supersprinter Elia Vivianis bemærkelsesværdige nedtur i går, var en enlig svale.

Var det tilfældet, vil Quick-Step Floors dobbelte etapevinder efter alt at dømme være at finde i forreste række i dag. Hvis ikke, synes det at se sort ud for italienerens chancer i den resterende del af Giroen og dermed også for hans muligheder for at forsvare førertrøjen i pointkonkurrencen.

Under alle omstændigheder er det opstået fornyet spænding om udfaldet af denne kappestrid, eftersom Bennett med sejren nåede op på 162 point og således kun er 22 efter italieneren.

Forklaringen lyder på en dårlig dag

Viviani blev sat fra feltet i to omgange, men i det sidste tilfælde gik der lang tid, før holdkammeraterne fandt ud af det, fordi radiokommunikationen på det tidspunkt fungerede dårligt på grund af det uvejr, der ramte Giro-feltet.

Forklaringen på Vivianis nedtur, der kostede et tidstab på 9 minutter, er den samme, som proklameredes, da colombianeren Esteban Chaves (Mitchelton-Scott) forleden oplevede et endnu mere kostbart sammenbrud – der var simpelthen tale om en dårlig dag.

Holder det stik, og er problemerne overstået, kan der ses frem til en spændingsmættet duel mellem Viviani og den nu ligeledes dobbelte etapevinder Sam Bennett, for alt andet end en massespurt som afrunding på strabadserne hen over Po-sletten nordpå til Veneto-provinsen med udsigt til Dolomitterne, der melder sig med frygtelig styrke i morgen, synes utænkeligt.

Herlige danske VM-minder fra området

Montello, hvor der dystes om bjergpoint, rummer i øvrigt glade danske minder om en fremragende rød-hvid indsats ved VM i det norditalienske område i 1985.

Dengang dystede amatører og professionelle i to forskellike kategorier, og i førstnævnte erobrede Johnny Weltz sølv efter polakken Lech Piasecki, mens Brian Holm blev nr. 4 og Alex Pedersen 15.

Hos de professionelle havde den 38-årige hollænder Joop Zoetemelk succes med et angreb 2 km fra mål, og han holdt hjem med et forspring på 3 sekunder til amerikaneren Greg Lemond og italieneren Moreno Argentin.