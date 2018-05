Eminent dansk støtte sikrer Giro-topnavn flot revanche et døgn efter bragende nedtur

Jubeludfoldelserne over stregen, det impulsive kast med cyklen straks efter for hurtigst muligt at kramme holdkammeraterne, og den umiskendelige, boblende begejstring, der gennemstrømmede hans ord, da han berettede om sin triumf.

En trilogi i det endnu mere vidtfavnede væld af spontane tilkendegivelser, der ikke efterlod nogen tvivl om den forløsning, som prægede den 29-årige italiener Elia Viviani (Quick-Step Floors), efter at han havde sikret sig sin tredje Giro d’Italia-sejr blot et døgn efter en smertefuld bragende nedtur.

Med Michael Mørkøv som en urokkelig og stålsat styrmand på de sidste af de 180 km på 13. etape fra Ferrara til Nervesa della Battaglia blev Viviani lodset helskindet gennem det hektiske opløb, og med et iskoldt overblik valgte den erfarne dansker lige netop det rette øjeblik til at lade sin kaptajn få fri bane.

Har taget fat på en ny drøm

Italieneren tordnede frem mod stregen, og efter i går at være sat totalt ud af spillet med et minus på 9 minutter til den sejrende irer Sam Bennett (Bora-hansgrohe), distancerede han denne med et par længder og fejrende både en storslået revanche og et flot Giro-hattrick.

Jeg havde fra starten af Giroen en drøm. Den sluttede på en måde i går. Men så tog jeg fat på en ny Elia Viviani, cykelrytter

»Det var lige, hvad jeg håbede på, efter to-tre dårlige dage. Hele holdet havde det skidt efter det, der skete i går, og jeg havde virkelig noget at rette op på, så at det lykkedes, gør mig ekstra glad«, lød det fra den olympiske mester i omnium, der nu er noteret for 9 af de 32 sejre, hans belgiske arbejdsgiver har hjemført i år.

»Det er indlysende, at der er kommet mere spænding i pointkonkurrencen, efter at Bennett vandt i går og blev nr. 2 i dag, men det er da stadig mig, der har førertrøjen, og jeg vil kæmpe for, at det bliver ved med at være sådan«.

»Jeg havde fra starten af Giroen en drøm. Den sluttede på en måde i går. Men så tog jeg fat på en ny, og nu drejer det sig om at holde liv i den hele vejen til Rom«.

Ingen ændringer sammenlagt

Hverken Sam Bennett, hollænderen Danny Van Poppel (Lotto-Jumbo) eller italieneren Sacha Modolo (EF Education First), der besatte de næste pladser, var i nærheden af at true Viviani, og Michael Mørkøv, der susede i mål som nr. 22, begyndte da også at juble i god tid, inden italieneren havde passeret stregen.

I pointkonkurrencen er Elia Viviani nu oppe på 237 point mod Bennetts 197, og tilsyneladende er italieneren selv og hele holdet stærkt opsat på, at den lilla førertrøje skal føres sikkert til Rom.

I det samlede klassement skete kun mindre ændringer fra omkring nr. 40 og nedefter, og top-10 ser inden konfrontationen med Dolomitterne således ud: 1.Simon Yates (Mitchelton-Scott), 2. Tom Dumoulin (Team Sunweb) 47 sekunder, 3. Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) 1.04 minut, 4. Domenico Pozzovivo (Bahrain-Merida) 1.18, 5. Richard Carapaz (Movistar) 1.56, 6. George Bennett (Lotto-Jumbo) 2.09, 7. Rohan Dennis (BMC) 2.36, 8. Pello Bilbao (Astana) 2.54, 9. Patrick Konrad (Bora-hansgrohe) 2.55, 10. Fabio Aru (UAE Team Emirates) 3.10.

Colombianeren Miguel Angel Lopez (Astana) og briten Chris Froome (Team Sky) besætter de næste pladser med minus på henholdsvis 3.17 og 3.20 minutter.

Yates glæder sig til det frygtede Monte Zoncolan

Indehaveren af den lyserøde førertrøje englænderen Simon Yates registreredes i mål som nr. 34 i samme tid som Viviani uden på noget tidspunkt at have været i problemer.

»Det var nok den nemmeste dag hidtil i løbet«, sagde Simon Yates, mens han med fingrene på højre hånd ledsagede ordene med et anførselstegn.

»Nej, der er jo ingen dage, der er lette, men jeg blev på hele etapen holdt fint fremme i feltet, så jeg følte, at jeg var i sikkerhed. Jeg lagde ikke mærke til, hvor konkurrenterne befandt sig, men alt udviklede sig planmæssigt, og da sprinterne begyndte at trænge sig på med 2 km tilbage, lod jeg mig stille og roligt falde tilbage«.

»Og nu glæder jeg mig bare til i morgen. Jeg kender ikke finalestigningen ud over, hvad jeg har set på tv. Men har jeg benene, er jeg klar til at angribe«, lød det med et smil fra den 25-årige brite med henblik på mødet med den uhyggeligt skrappe Monte Zoncolan, som størstedelen af løbets deltagere ellers frygter.