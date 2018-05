Monsterbjerg varsler skæbnestunder for Giro-aktører med podiedrømme

Talrige signaler er på de hidtidige 13 etaper i Giro d’Italia udsendt om aktørernes styrke, og de vil i dag blive enten bekræftet eller totalt udraderet, når den foreløbig mest krævende udfordring med et crescendo af hidsige stigninger kuliminerende i finalen op til toppen af monsterbjerget Monte Zoncolan står på programmet.

De prøvelser, rytterne udsættes for undervejs på de 186 km, som udgår fra San Vito al Tagliamento, vil vise sig ubarmhjertigt afslørende, og groft sagt har det, der er gået forud, kun tjent som forspil til løbets ekstremt dramatiske kerne i den kommende uge.

Den forestående etape er den ene af tre, som arrangørerne i bedømmelsen af sværhedsgraden har udstyret med de maksimale fem stjerner – de to andre venter fredag og lørdag – og det er en ringe trøst, at morgendagens kun er tildelt fire, for her vil tinderne atter stille ubønhørlige krav, selv om rytterne spares for at skulle kæmpe sig i mål på en bjergtop.

Tre favoritter er sakket agterud

Kandidaterne til de endelige podieplaceringer har allerede skilt sig ud i toppen af klassementet med bekymrende udsigter for nogle af de største favoritter, inden løbet begyndte.

Italieneren Fabio Aru (UAE Team Emirates), colombianeren Miguel Angel Lopez (Astana) og briten Chris Froome (Team Sky), der alle var regnet som brandvarme bud på en slutplacering helt i toppen, har som nr. 10, 11 og 12 allerede sat henholdsvis 3.10, 3.17 og 3.20 minutter til.

For at ændre afgørende på den situation kræves det ikke alene, at de selv fra i dag og resten af løbet formår at fremstå helt anderledes overbevisende end hidtil, men også, at de rivaler, som har indfriet eller overtrumfet forventningerne i de første to uger, rammes af krise.

Ingen svaghedstegn hos podietrioen

Og sådanne har der ikke på noget tidspunkt været optræk til for den trio, der lige nu lægger beslag på podiet, englænderen Simon Yates (Mitchelton-Scott), sidste års hollandske sejrherre Tom Dumoulin (Team Sunweb) og franskmanden Thibaut Pinot (Groupama-FDJ).

Italieneren Domenico Pozzovivo (Bahrain-Merida) og løbets store overraskelse, den ecuadorianske indehaver af ungdomskonkurrencens hvide førertrøje Richard Carapaz (Movistar) var lige ved at lade sig slå ud af stilen, da feltet forleden blev ramt af sidevinde og piskende regn.

De klarede imidlertid skærene og hører til dem, der fra nu af takket være eminente klatreegenskaber er nået frem til deres foretrukne terræn.

Europas skrappeste bjerg

Monte Zoncolan, der konkurrerer med spanske Angliru om den uofficielle status som Europas skrappeste bjerg i cykelsportssammenmhæng, kan bestiges fra tre forskellige sider.

Bortset fra det første besøg i 2003, har arrangørerne i de fire andre tilfælde som i dag valgt den vanskeligste version, der udgår fra Ovaro 530 meter over havets overflade og strækker sig 10,1 km op mod toppen i 1.730 meters højde.

Den gennemsnitlige stigningsprocent er opgjort til 11,9, og den når på de stejleste passager helt op på 22.

3 km fra toppen dukker noget op, der minder om en flad strækning, men den er minimal i forhold til de øvrige strabadser, og straks efter stiger det da også atter åndeløst med 16 procent i det sidste hårnålesving 250 m fra stregen.