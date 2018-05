Forvandlet Froome leverer storslået comeback på Europas vildeste bjerg

Efter to ugers næsten uafbrudt modgang og skuffede forventninger brillerede nutidens ypperste etapeløbsrytter den regerende Tour de France- og Vuelta a España-hersker Chris Froome (Team Sky) i dag med et storslået comeback i årets Giro d’Italia.

På den hidtil mest krævende etape med fire barske stigninger inden den afsluttende klatretur op til målet på Europas vel nok vildeste bjerg i cykelsportssammenhæng, Monte Zoncolan, nedkæmpede den 32-årige brite samtlige konkurrenter, selv om han til det sidste var udfordret af sin syv år yngre landsmand Simon Yates (Mitchelton-Scott) i den lyserøde førertrøje.

Yates kæmpede sig over målstregen i 1.730 meters højde seks sekunder efter Froome, men 31 foran sin fortsat farligste rival i det samlede klassement sidste års hollandske Giro-vinder Tom Dumoulin (Team Sunweb) på femtepladsen.

Sender stærke signaler frem mod Tour de France

Med sejren avancerede Froome syv pladser og er nu nr. 5 sammenlagt, men har stadig et minus på 3.10 minutter, så indtil videre kan han kun betragtes som en joker i opgøret om den endelige triumf, hvor Yates og Dumoulin stadig er de mest indlysende kandidater.

Til gengæld kan den nærmest totale forvandling, som Froome fremtryllede i den udmarvende bjergbestigning ikke undgå at have styrket hans optimisme i hvert fald frem mod sæsonens næste store mål Tour de France.

Tilsyneladende er tilrettelægningen af forberedelserne slået en anelse fejl med henblik på Giroen, men hvis de resterende etaper i den italienske rundtur viser en Froome i samme version som i dag, bliver han storfavorit til at hjemføre sin femte Tour de France-gevinst.

Følte sig først sikker 100 m fra målstregen

»Det var en fantastisk og speciel følelse at køre først over stregen på så monumentalt et bjerg som Zoncolan efter den problemfyldte start, vi har oplevet her i Giroen«, lød det fra en storsmilende Chris Froome.

»Hele holdet leverede en formidabel præstation i dag, og på vej op mod toppen sørgede Wout Poels for at give mig maksimal støtte«.

Foto: Luk Benies/Ritzau Scanpix For første gang i denne sæson fik Chris Froome lejlighed til at sende de sprudlende sejrsdråber ud over de omkringstående efter bedriften på Monte Zoncolan.

»Han pressede konkurrenterne, og jeg følte, at det var det rigtige tidspunkt at angribe med 4 km tilbage«.

»Men det var først, da jeg kom ind på de sidste 100 meter, at jeg var sikker på, at jeg kunne holde Simon Yates bag mig. I radioen blev der råbt, at han var 10 sekunder og så 5 efter mig, så jeg vidste, at jeg skulle træde hele vejen til stregen. Og nu er det bare så herligt at det lykkedes«.

Fabio Aru sakkede længere agterud

Efter dette spektakulære bjergslag og med udsigt til et ligeså fascinerende på morgendagens 15. etape fra Tolmezzo til Sappada ser den ny top-10 i klassementet således ud: 1. Yates, 2. Dumoulin 1.24 minut, 3. Domenico Pozzovivo (Bahrain-Merida) 1.37, 4. Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) 1.37, 5. Froome 3.10, 6. Miguel Angel Lopez (Astana) 3.42, 7. Richard Carapaz (Movistar) 3.56, 8. George Bennett (Lotto-Jumbo) 4.04, 9. Pello Bilbao (Astana) 4.29, 10. Patrick Konrad (Bora-hansgrohe) 4.43.

Blandt taberne i dag var først og fremmest den italienske mester Fabio Aru (UAE Team Emirates), der som nr. 17 satte 2.23 minutter til og sammenlagt rykkede fra 10. pladsen ned som nr. 13.

Ud af top-10 røg ligeledes australieren Rohan Dennis (BMC) – fra 7 til 11 – mens der blandt de øvrige kun blev byttet plads med Pozzovivos i hvert fald midlertidige overtagelse af den sidste podieplads fra Pinot samt Lopez' erobring af førertrøjen i ungdomskonkurrencen fra Carapaz som de mest markante ændringer.

Spænding til det sidste

Froome satte med 4 km tilbage af den 10 km lange finalestigning med de svimlende procenter sin offensiv ind fra en lille eksklusiv frontgruppe, der foruden ham selv og Poels omfattede Yates, Dumoulin, Lopez, Pozzovivo samt Pinot og dennes schweiziske holdkammerat Sebastian Reichenbach.

Med benene piskende rundt i det snurretopsagtige lille gear slog Sky-kaptajnen hurtigt et hul på omkring 10 sekunder, og forceringen førte til, at den nærmeste forfølgergruppe indskrænkedes til Yates, Pozzovivo og Lopez.

En km senere end Froome var det Yates’ tur til at angribe, og i menneskemylderet på bjerget udspillede der sig derefter en heftig duel, som varede stort set lige til målstregen. Det så skiftevis ud til, at Yates halede ind og sakkede lidt agterud, og dysten mundede så ud i, at Froome holdt hjem med de 6 sekunder.

Dumoulin står stadig stærkt

Tom Dumoulin havde ingen chance for at følge med i de eksplosive ryk. Til gengæld formåede han på imponerende vis at holde så konstant og højt et tempo, at han minimerede nederlaget, og indtil videre står han fortsat med stærke kort på hånden til at erobre førertrøjen fra Simon Yates på mandagens enkeltstart, hvis ikke englænderen vinder yderligere terræn i morgen.

Giroen måtte sige farvel til en af sine farverige aktører inden starten. Det belgiske Lotto Soudal-mandskab valgte at trække sit topnavn Tim Wellens ud af løbet, efter at han de seneste dage har været plaget af feber.