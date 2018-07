Dagens etape: Endnu en podiehyldest venter på den ny danske Tour-helt

Efter den kollektive tempodyst indbyder finalen på dagens 195 km lange 4. etape fra La Baule til Sarzeau til et comeback for sprinterne med den store forskel sammenlignet med de to første dage, at den gule førertrøje ikke længere er inden for rækkevidde.

Den eneste af de hurtige afsluttere, som sidder med en spinkel chance for at støde den belgiske OL-guldvinder Greg Van Avermaet (BMC) fra tronen, er australieren Michael Matthews (Team Sunweb), der i øjeblikket indtager 9. pladsen med et minus på 11 sekunder.

Men for at Søren Kagh Andersen holdkammerat skal fortrænge belgieren, kræves det, at han ud over at vinde etapen også sikrer sig point i bonusspurten, som i dag er anbragt 38,5 km fra mål.

Klar til at forsvare trøjen

Det scenario forekommer usandsynligt, selv om den 27-årige australier på 1. etape blandede sig i spurten, men mere end en 7. plads formåede han ikke at drive det til.

Desuden lægger Van Avermaet ikke skjul på, at han og BMC agter at kæmpe for at beholde trøjen. Rent teoretisk kan den overgå til belgierens amerikanske holdkammerat Terjay Van Garderen, der er noteret for samme tid, men eftersom Van Avermaet normalt er klart den hurtigste i en spurt af de to, synes også den teori at have trange kår.

»Som holdet med den gule førertrøje vil vi naturligvis tage ansvar på etapen til Sarzeau, men jeg regner bestemt også med, at vi atter vil se holdene med de bedste sprintere deltage i føringsarbejde, som tilfældet var på de to første etaper«, siger Greg Van Avermaet.

»Hvor længe, jeg kan køre i gult, er svært at sige, men umiddelbart vil jeg mene, at det kan lade sig gøre i hvert fald til et godt stykke frem mod søndagens brostensetape til Roubaix«.

Søren Kragh har klar afstand til nærmeste rival

Den aktuelle situation i løbet indikerer også, at Danmarks pludseligt opdukkede ny Tour de France-helt Søren Kragh Andersen (Team Sunweb) realistisk set kan glæde sig til endnu en hyldestseance på podiet som modtager af den hvide ungdomstrøje.

I denne kappestrid blandt de 29 ryttere i feltet, som er født efter 1. januar 1993, har den 23-årige dansker et solidt forspring til den colombianske forhåndsfavorit Egan Bernal (Team Sky) på 1.08 minut, mens Magnus Cort (Astana) på 3. pladsen er 1.22 minutter efter.

Søren Kragh Andersen var på de to første etaper med det første felt hjem, og hans hovedopgave på Team Sunweb, der handler om at assistere Michael Matthews og hollænderen Tom Dumoulin, indebærer, at danskeren også vil befinde sig sammen med de to i frontgruppen i Sarzeau.

Selvtilliden styrket hos Astana

Også rytteren, der på lidt længere sigt må formodes at blive den absolutte danske hovedperson i Tour-showet, Jakob Fuglsang kan se frem til dagens opgave med gode forhåbninger om, at Astanas indsats i temporæset har haft en særdeles gunstig effekt på sammenholdet i truppen.