Etapeanalyse: To danske Tour-helte klarer sig flot ud af alvorlige kriser

Trods alvorlige trusler mod deres respektive positioner på den 181 km lange 6. etape fra Brest til Mûr-de-Bretagne er Danmarks to fremtrædende Tour de France-skikkelser Jakob Fuglsang (Astana) og Søren Kragh Andersen (Team Sunweb) fortsat i allerhøjeste grad inde i kampen om hæder i verdens mest prestigemættede cykelløb.

Fuglsang kæmpede sig over stregen som nr. 15 i en gruppe på 14 mand, der anført af den spanske veteran Alejandro Valverde (Movistar) besatte pladserne fra nr. 3 og nedefter med et minus på 3 sekunder til den sejrende irer Dan Martin (UAE Team Emirates) og 2 til franskmanden Pierre Latour (AG2R), hvis kaptajn og landsmand Romain Bardet var blandt dem, der mistede endnu mere tid.

Søren Kragh til hjælp for kaptajnen

Søren Kragh Andersen betalte den helt naturlige pris for at optræde som hjælperytter, selv om han er indehaver af ungdomskonkurrencens hvide førertrøje. Kaptajnen Tom Dumoulin punkterede med 5,5 km til mål, og danskeren var ikke den første, der blev kaldt tilbage for at assistere.

Men da det kneb for Dumoulin på finalestigningen, måtte også Søren Kragh ofre sig, og han krydsede stregen med den hollandske stjerne på hjul som nr. 45 med et minus på 53 sekunder.

Det kostede den unge dansker den samlede top-10 placering – han er nu nr, 15 – men han kører også i morgen i den hvide trikot, eftersom hans værste konkurrent, colombianeren Egan Bernal (Team Sky), der startede dagen med et minus på 1.08 minut, kun sluttede 41 sekunder foran Søren Kragh.

Efter etapen var der dog yderligere salt i såret til Tom Dumoulin. Han blev idømt en tidsstraf på 20 sekunder for at have kørt for tæt på sin holdbil i jagten på at komme tilbage.

Astana splittet for alle vinde

Fuglsang avancerede derimod en enkelt position, så han nu er nr. 10 stadig 53 sekunder efter den førende belgier Greg van Avermaet (BMC), og der lå virkelig en personlig kraftpræstation bag Astana-kaptajnens fortsatte tilstedeværelse helt i toppen.

Det kasakhiske kollektiv med den stærke danske repræsentation så håbløst ud, da Quick-Step Floors med godt 100 km tilbage gik til angreb. I den kraftige sidevind blev Astana bogstaveligt talt splittet for alle vinde, og Fuglsang var ikke blandt de godt 60 ryttere, der formåede at følge det belgiske storhold i første gruppe.

»Det var bestemt ikke en optimal situation, og vi burde havde siddet mere samlet«, konstaterer Fulgsang.

»Nu kom jeg forholdsvis hurtigt op igen, så skaden var til at overse, men det sker forhåbentlig ikke igen«.

»Med 24 km til mål røg jeg ud i gruset, da en rytter styrtede foran mig. Jeg måtte også selv en tur ned, men heller ikke denne gang skete der noget alvorligt. Selv om det tog lidt tid med at komme på cyklen igen, var holdkammeraterne hurtigt nede for at hjælpe, og heldigvis nåede jeg at få kontakt til fronten lige inden, det begyndte at gå opad til sidst«.

»Derefter gjaldt det bare om at følge med, og efter alt det, der skete, kan jeg kun være tilfreds med den måde, dagen endte på«.