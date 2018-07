Dagens målby: Veteraner i knibe får en ny chance i Amiens

For den ældste generation af sprinterne i årets Tour de France-felt har det indtil nu været vanskeligt at komme til orde.

Navne som briten Mark Cavendish (Dimension Data), nordmanden Alexander Kristoff (UAE Team Emirates) samt tyskerne Marcel Kittel (Katusha-Alpecin) og André Greipel (Lotto Soudal) har i bedste fald måttet nøjes med sekundære placeringer, hvis de da ikke har været fuldstændig ude af billedet i de fire massespurter, der hidtil er afviklet.

Men måske vækkes de slumrende kræfter til live, når de i dag for femte gange præsenteres for en afslutning, som appellerer til deres kvaliteter, og i hvert fald var tre af dem med helt i front, da Touren i 2015 senest gæstede universitetsbyen Amiens med de cirka 30.000 studerende.

En anden André var den første vinder i Amiens

Det var her, Greipel sejrede foran slovakken Peter Sagan, Cavendish, Kristoff og dennes landsmand Edvald Boasson Hagen, og det skulle vise sig, at Amiens således blev en del af Greipels helt store jubelår i Tour de France-sammenhæng.

Han havde allerede vundet 2. etape i Holland fra Utrecht til Neeltje Jans, slog efter Amiens også til i Valence på 15. etape og i finalen på Champs-Élysées, og dermed har Greipel altså rigtigt gode minder fra tre af de etapeafslutninger, der også står på programmet i år.

Amiens, der optræder på Tour de France-kortet for 13. gang, holdt sit indtog på ruten i 1932, og da var det faktisk også en André – franskmanden med efternavnet Leducq – der var først over stregen.

André Leducq havde lidt mere alsidige kvaliteter end sin tyske navnebror, eftersom han formåede at vinde Touren sammenlagt både i 1930 og 1932, og med sine i alt 25 etapegevinster er han nr. 4 på den statistisk efter belgieren Eddy Merckx med 34, Cavendish med 30 og franskmanden Bernard Hinault med 28.

Hidtil bedste placering er en 3. plads

Foreløbig er Greipel »kun« nået til 11, men indtil sidste år havde han opbygget så fint et forhold til Tour de France, at han siden 2011 ikke havde forladt løbet uden at vinde mindst én etape.

Det glippede så i 2017, og i år er hans bedste placering i de fire finaler, hvor han har haft mulighed for at hævde sig, 3. pladsen på 4. etape til Sarzeau. Der måtte han bøje sig for de to dominerende skikkelser i kampen om den grønne trøje colombianeren Fernando Gaviria (Quick-Step Floors) og Peter Sagan (Bora-hansgrohe), der givetvis bliver skrappe rivaler igen i dag.,

I gårsdasgens finale i Chartres nåede Greipel i mål som nr. 7, men der er ingen tvivl om, at hans belgiske Lotto Soudal-mandskab vil gøre en ekstra indsats for at bringe ham i positioin i dag.

Holdet råder ikke over nogen kandidater til den samlede stilling, så tyskeren, der på mandag fylder 36 år, er det bedste bud på succes.

Har vundet seks løb i denne sæson

Greipel, der sidste år vandt fem løb, har trods en noget problemfyldt start på sæsonen allerede overgået det antal, idet han er oppe på seks sejre.

Det hele begyndte fremragende i WorldTour-løbet Tour Down Under, hvor han i januar sikrede sig de to første gevinster.

Midt i marts var uheldet så ude efter ham, da han styrtede i Milano-Sanremo. Det medførte et brækket kraveben og et beskadiget ledbånd i skulderen, og først i begyndelsen af maj var han klar til at kaste sig ud i konkurrence igen.

Det blev med det samme til to sejre i 4 Jours de Dunkerque, og den præstation gentog tyskeren senere på måneden i Belgien Rundt.