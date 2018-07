Dagens etape: Fuglsang er så begejstret for brostenene, at han også en dag vil køre Paris-Roubaix

Da Jakob Fuglsang i april inden klassikerne i Ardennerne og efter en rekognosceringstur i det nordlige Frankrig berettede om sit møde med de brostensstrækninger, som han og de øvrige Tour de France-aktører konfronteres med på dagens 156,5 km 9. etape fra Arras til Roubaix, var han et stort smil.

Den forestående styrkeprøve betegnes som den hidtil vigtigste for det samlede klassement i den 105. udgave af verdens mest prestigefyldte cykelløb, og det forudses, at denne miniversion af forårsklassikeren Paris-Roubaix vil byde på ubehagelige oplevelser for adskillige af topnavnene.

»Der er helt sikkert mange, som hellere havde undværet en udfordring af den slags, men mig passer den fint, og jeg fik da ligefrem lyst til at køre Paris-Roubaix, hvilket jeg helt sikkert vil forsøge at komme til en dag«, sagde Jakob Fuglsang ved den lejlighed, og holdningen har ikke ændret sig siden.

Pragtpræstation i selskab med Nibali

»Jeg glæder mig til brostenene, fordi jeg tror, at den etape passer godt til mig. Og så kan jeg bare håbe på, at den ligger knap så godt til mine konkurrenter«.

De 33-årige dansker har da også noget at have sin positive indstilling i, for da de uvejsomme færdselsårer i 2014 indgik i ruten på den 155 km lange 4. etape fra Ypres til Arenberg, leverede han en pragtpræstation som støtte for sin daværende italienske kaptajn Vincenzo Nibali, der allerede på det tidspunkt havde erobret den gule førertrøje, som han mistede igen på 9. etape, men gevandt på 10. og siden bar løbet ud.

Under særdeles vanskelige vejrmæssige betingelser ledsagede Fuglsang italieneren til vejs ende, og de blev nr. 2 og 3 med et minus på 19 sekunder til den sejrende hollænder Lars Boom.

Opmuntrende erindringer

Opmuntrende erindringer fra den styrkeprøve har Fuglsang også i de kendsgerninger, at han sluttede omkring 2 minutter foran aktuelle rivaler som australieren Richie Porte, waliseren Geraint Thomas, hollænderen Tom Dumoulin, spanieren Alejandro Valverde og franske Romain Bardet, mens briten Chris Froome var stået af, inden det blev alvor på brostenene.

Året efter befandt Fuglsang sig i den gruppe på 34, der kom i mål 3 sekunder efter den sejrende tysker Tony Martin, men hverken i 2014 eller 2015 blev rytterne udsat for så mange brosten, som tilfældet bliver i år.

I dag skal de nemlig ud på den toppede belægning i 21,7 km fordelt på 15 afsnit – til sammenligning byder Paris-Roubaix på lidt over 50 km – inden for de afsluttende 109 km, og fra den sidste af disse strækninger er der endnu 5,5 km til mål.

Intet brud hos Omar Fraile

Bekymringerne i Astana-lejren omkring spanieren Omar Fraile, der var involveret i massestyrtet med 16 km tilbage på gårsdagens etape, og som nåede i mål på 166. pladsen med et minus på 5.02 minutter, viste sig heldigvis for Fuglsang og Co. at værer ubegrundede.

Spanieren havde smerter i sit ene kraveben, men undersøgelser afslørede, at der ikke er tale om et brud.

»Det var en rigtig dejlig melding, for vi får brug for Omar til at holde Jakob fremme på brostenene«, siger Michael Valgren.

»Bortset fra Omar havde vi andre en meget let dag på etapen til Amiens, og jeg føler, at vi er fuldstændig klar til at levere et godt stykke arbejde i dag«.