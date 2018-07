Dagens målby: Skyggekaptajnen drømmer om en plads i solen

La Rosière er et skisportssted i Savoien med 705 faste indbyggere og 12.000 senge til turister ifølge de seneste opgørelser.

Det indgår i det fransk-italienske San Bernardo-område for skientusiaster, og hvad det måske har manglet i global berømmelse, opnår det i dag, når 11. etape i verdens største cykelløb Tour de France slutter med den 17,5 km lange klatretur op til toppen af La Rosière i 1.855 meters højde.

Selv om dette bjerg aldrig tidligere har optrådt på Tour de France-ruten har en af de mest fremtrædende personligheder i den aktuelle styrkeprøve herlige minder fra stedet, idet waliseren Geraint Thomas (Team Sky) – øjeblikkets nr. 2 med et minus til den førende belgier Greg van Avermaet (BMC) på 2.22 minutter – for godt fire uger siden hyldedes her i førertrøjen i Critérium du Dauphiné.

Thomas har fået en fri rolle

Den 32-årige brite drømmer utvivlsomt om en gentagelse af den seance i dag, og det er langt fra usandsynligt, at han får sit ønske opfyldt.

Stadig er Chris Froome Team Skys uantastede kaptajn, og hvis storholdets planer lykkes, er det ham, der for femte gang står øverst på podiet i Paris

Men den utålmodige Geraint Thomas, der i adskillige år har tjent Froome loyalt, er lovet en fri rolle i løbet, og det kunne bl.a. betyde, at Team Sky vil kæmpe for, at waliseren midlertidigt kommer i førertrøjen.

Netop den kendsgerning, at Geraint Thomas sluttede som samlet vinder af Tour-generalprøve Critérium du Dauphiné, styrkede hans position, og han har da også hele tiden stået klar til at påtage sig jobbet som enerådende kaptajn, hvis Froome ikke var blevet frikendt for dopingbeskylkkdningerne i forbindelse med sidste års Vuelta a España.

Dobbelt OL-guldvinder på banen

Geraint Thomas er ligesom så mange af de britiske cykelryttere skolet i det succesrige baneprogram, som Team Skys chef Dave Brailsford oprindelig var en af hovedmændene bag.

Waliseren var med til at vinde olympisk guld i 4 km holdforføælgelsesløb både i Beijing og på hjemmebane i London, ligesom han har tre VM-titeler i den kollektive tempodisciplin.

Han var således med til at besejre Danmark i finalerne både ved VM og OL i 2008.

På samme vis som Chris Froome startede Geriant Thomas sin professionelle landevejskarriere på det sydafrikanske Team Barloworld, men waliseren begyndte allerede i 2007, mens Froome først kom til et år senere.

De to var også med fra første færd, da Team Sky så dagens lys i 2010.

Kører sin 13. store rundtur

Geraint Thomas er i gang med sin 13. tre uger lange rundtur, og han har 8 gange før prøvet kræfter med Tour de France med 15. pladserne i 2015 og 2016, som sine bedste personlige resultater.

Han har været en uvurderlig støtte for Chris Froome i dennes succesrige Tour-felttog, men efter at han sidste år vandt den indledende tidskørsel i Düsseldorf og bar den gule førertrøje i 4 dage, har han fået smag for mere.

Ud over den samlede triumf i Critérium du Dauphiné, hvor han ikke vandt nogen etaper, er han noteret for en enkelt sejr i år – på enkeltstarten i Volta ao Algarve i februar.