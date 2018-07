Etapeanalyse: Team Sky flyver højt, og Jakob Fuglsang falder dybt

På en vidunderskøn solmættet sommerdag med Mont Blancs magtfulde sneklædte tinde yppigt overvågende de mest maleriske kulisser, som tænkes kan, udspilledes i går et forrygende udmattelsesdrama undervejs på den 108,5 km lange 11. Tour de France-etape fra Albertville til toppen af det ny bjerg i den gigantiske begivenheds historie, La Rosiére, 1.855 meter over havets overflade.

De komprimerede strabadser med konstante klatreture mundede ud i overvældende succes for det britiske superhold Team Sky, der nu internt synes at kunne afgøre, om etapetriumfatoren og den nye indehaver af den gule førertrøje, Geraint Thomas, eller den firedobbelte Tour-vinder Chris Froome skal stå øverst på podiet i Paris 29. juli.

Team Sky stillede så overvældende en styrkedemonstration til skue, at det forekommer højst sandsynligt, at manager Dave Brailsfords kollektiv tilfører sit imponerende Tour-generalieblad en ny, ekstravagant dimension ved at besætte de to første pladser, mens der er den tredje at kæmpe om for de øvrige klassementsstræbere.

Danske drømme knust

Desværre for de danske forhåbninger er Astana-kaptajnen Jakob Fuglsang yderst vanskelig at få øje på i den sammenhæng, efter at hans højtflyvende ambitioner led en krank skæbne, da han 8 km fra toppen af den 17,6 km lange finalestigning måtte opgive at følge de ryttere, han havde regnet med at skulle kæmpe med om hæderen, men som nu har distanceret ham markant.

Fuglsang krydsede stregen som nr. 26 med et minus på 3.53 minutter til Geraint Thomas, og dermed dumpede den 33-årige dansker fra 4.-pladsen ned som nr. 12 og har nu 4.53 op til waliseren og 3.09 minutter til hollænderen Tom Dumoulin (Team Sunweb) på 3.-pladsen.

Den ny top-10 ser efter den storslåede dag i bjergene således ud: 1. Thomas, 2. Froome 1.25 minutter, 3. Dumoulin 1.44, 4. Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) 2.14, 5. Primoz Roglic (Lotto-Jumbo) 2.23, 6. Steven Kruijswijk (Lotto-Jumbo) 2.40, 7. Mikel Landa (Movistar) 2.56, 8. Romain Bardet (AG2R) 2.58, 9. Nairo Quintana (Movistar), 10. Dan Martin (UAE Team Emirates) samme tid.

Movistar satte gang i sagerne

Mellem Fuglsang og top-10 ligger en af etapens store offensive helte, den spanske veteran Alejandro Valverde (Movistar), med et minus på 4.28 minutter.

Det var Valverdes Movistar, der på den 12,6 km lange færd op mod toppen af Col du Pré – den anden af dagens fire barske stigninger – iværksatte et attentat mod Team Skys herredømme i feltet.

Det spanske storholds kraftige tempoforøgelse skulle vise sig at være ouverturen til et angreb fra Valverdes side, og efter at han havde slidt sig alene op ad bjerget og passeret den ene efter den anden af deltagere i det tidlige udbrud, fik han assistance af sin unge holdkammerat og landsmand, Marc Soler.

Valverde i virtuelt gult

En overgang var Valverde virtuelt i gult, men Sky tilkæmpede sig med massiv tilstedeværelse i feltet atter kontrol over situationen. Dumoulin udfordrede også briterne og blev med flot assistance af Søren Kragh Andersen kørt det første par km ind på den lange færd op med målet. Hollænderen hentede Valverde, som siden måtte opgive følgeskabet – men hædredes som etapens mest angrebsivrige rytter – og så fyrede Geraint Thomas ellers sin tilintetgørende offensiv af.

5,5 km fra toppen stak waliseren af fra den lille skare, der endnu var i stand til at følge ham og Froome, og hurtigt nærmede han sig målet, hvor han for godt fire uger siden også hyldedes i førertrøjen i Critérium du Dauphiné.