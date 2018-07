Dagens etape: Suveræne Sagan sparer nok på kræfterne og overlader scenen til andre

Selv om den treobbelte verdensmester og nu også tredobbelte etapevinder i årets Tour de France Peter Sagan (Bora-hansgrohe) er i stand til at præsterer de mest fantastiske ting, vil det undre meget, om han er at se i front i finalen på dagens 188 km lange 14. etape fra Saint-Paul-Trois-Châsteux til Mende.

»Alt er muligt«, lød svaret med et af den 28-årige slovaks yndlingudstryk, da han i går på pressemødet blev spurgt, om han også har tænkt sig at blande sig i afslutningen i Mende.

»Lad os nu vente at se, hvordan etapen udvikler sig, men det kan da godt være, at det er klogere at spare på kræfterne til den tredje uge«.

Helt andre typer vil være fremme i dag

Og det må da også konstateres, at profilen over dagens strabadser synes at appellere til helt andre typer end de, der kæmpede om topplaceringerne i Valence.

Alene den sidste 3 km lange stigning Côte de la Croix Neuve med en gennemsnitlig procent på 10,2 må formodes at være for skrap for også en Peter Sagan, og selv om der fra bjergspurten i 2. ketagori i 1.055 meters højde endnu er 1,5 km til målet på det ofte stormomsuste højdedrag med flyvepladsden uden for Mende, er det næppe nok til at rette op på det nederlag, som klatreturen medfører.

Den første halvdel af etapen er nogenlunde overkommelig, og det skulle ikke undre, om Sagan går efter at score yderligere point til kampen om den grønne trøje i spurten efter 90 km.

Fører med 228 point i kampen om den grønne trøje

Ganske vist forekommer den fænomensale slovak urørlig i denne sammenhæng, men der er ingen tvivl om, at han sætter en ære i at vise førertrøjen i pointkonkurrencen frem, når det overhovedet kan lade sig gøre, hvilket også sås på de vanskelige bjergetaper.

Selv om Sagan i gårsdagens indlagte spurt blev besejret af både nordmanden Alexander Kristoff (UAE Team Emirates) og tyskeren John Degenkolb (Trek-Segafredo), scorede han maksimumpoint i selve finalen, og han fø'rer nu med 398 mod 170 til Kristoff, 133 til franskmanden Arnaud-Dérmare (Groupama-FDJ) og 128 til Degenkolb.

Mens spændingen mere eller mindre således er ude af denne kappestrid, ser det anderledes ud, når det gælder bjergkonkurrencens prikkede udmærkelse.

To unge franskmænd i tæt opgør

Her er to af de franske cykelentusiasters yndlinge Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors) og sidste års bjergkonge Warren Barguil (Fortuneo-Samcsic) involveret i en intens duel, hvor førstnævnte indtil videre har overtaget.

Det står 84-70 i Alaphilippes favør, efter at han tog afstand med sejren i Le Grand-Bornand. På de to efterfølgende Alpe-etaper koncentrerede Alaphilippe sig om at slå til på de første stigninger, hvorefter han måtte lade sig faslde tilbage.

Barguil har forsøgt sig med lange angreb, og vil givetvis fortsætte med det i Pyrenæerne. Dagens etape vil sandsynligvis byde på nye opgør mellem de to unge franskmænd, og egentlig burde det være en etape, der ligger rigtigt godt til den eksplosive afslutter Julian Alaphilippe.