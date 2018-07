Etapeanalyse: En lykkelig dag for Fuglsangs hårdt plagede trup

Efter en hidsig start med aggressiv sidevindskørsel, som var truende tæt på at koste Jakob Fuglsang (Astana) dyrt, udviklede den 188 km lange 14. Tour de France-etape fra Saint-Paul-Trois-Chateaux i Rhônedalen til Mende i Massif Central sig meget tæt på drejebogen med et langt udbrud bestående af ryttere uden betydning i det samlede klassement, mens hovedpersonerne i det overordnede skuespil først nåede til vejs ende med et minus på over 18 minutter.

Dagens store triumfator blev den 28-årige spanier Omar Fraile, som i en hæsblæsende, spændingsmættet finale sørgede for en inderligt tiltrængt opmuntring til det danskprægede kasakhiske Astana-mandskab, der efter en lovende indledning har været gennem nedslående dage i Alperne.

Fraile var en del af den store offensiv på ikke færre end 32 mand, der slap fri, da der faldt ro over åbningsfasen, og eftersom ingen af de 32 truede de bedst placerede sammenlagt, opgav Team Sky med Geraint Thomas i den gule førertrøje at spilde kræfter på at neutralisere fremstødet.

Fraile forcerede på sidste stigning

Heller ingen andre havde interesser i den retning, og derfor stod det klart, at kampen om sejren skulle stå mellem de 32.

Den 26-årige belgier Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) greb ud efter lykken og kastede sig ud i et soloridt, da der manglede 35 km, og længe så det ud til, at han skulle føre sit forehavende succesrigt til ende.

På selve den sidste, meget stejle stigning Col de la Croix Neuve på 3 km med en gennemsnitlig procent på 10,2 forcerede Fraile, og efter en hektisk jagt hentede han belgieren med 2 km tilbage og kunne jublende krydse stregen 6 sekunder foran løbets franske bjergkonge, Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors), og Stuyven.

Rytterne i top-3 fulgtes ad

I feltet med samtlige favoritter angreb sloveneren Primoz Roglic (Lotto-Jumbo) på Col de la Croix-Neuve, og han nåede i mål 18.01 minut efter Fraile som nr. 29, mens top-3 i den samlede stilling,Team-sky-duoen Geraint Thomas og Chris Froome samt hollænderen Tom Dumoulin (Team Sunweb), fulgte 8 sekunder senere, hvilket betød, at der intet ændredes i dysten om podiepladserne.

Jakob Fuglsang, der havde siddet med i favoritgruppen på det meste af stigningen, noteredes som nr. 40 et halvt minut efter Thomas og co., men nok så væsentligt var han 1.14 minutter foran ireren Dan Martin (UAE Team Emirates).

Det indebærer, at de to nu bytter plads sammenlagt, så Fuglsang er oppe som nr. 9 med et minus på 6.14 minutter til Geraint Thomas, mens Martin følger 40 sekunder efter. Næste mål for danskeren er colombianeren Nairo Quintana (Movistar), der på 8. pladsen er 1.51 minut foran Astana-kaptajnen.

Sagan imponerede endnu engang

Verdensmesteren Peter Sagan (Bora-hansgrohe) forstod endnu en gang at holde sig til og var blandt de 32. Næsten som en selvfølge vandt han den indlagte spurt, og på det tidspunkt havde han sikret sig 418 af de 710 point – 58,9 procent – der er til uddeling. Dermed er han på vej til at indskrive sig i historien som den mest overbevisende vinder af pointkonkurrencen. Den status har – indtil løbet er forbi – den belgiske sprinter Rik van Linden, der i 1975 hjemførte 49,1 procent.

Ydermere holdt Sagan så imponerende ud, at han sluttede etapen på fjerdepladsen, så dermed er han oppe på 437 point mod 170 til nærmeste rival nordmanden Alexander Kristoff (UAE Team Emirates).