Etapeanalyse: Stormende dansk Tour-jubel efter forrygende flot samarbejde

Storsmilende og med et ansigtsudtryk, der både signalerede, at han befandt sig i den 7. himmel, men også, at han ikke rigtigt fattede, hvordan han var havnet der, vinkede 25-årige Magnus Cort stående på Tour de France-podiet med blomsterbuket i den ene hånd og sejrstrofæ i den anden ud til masserne i den solbeskinnede, bagende hede sydfranske middelalderby Carcasonne som den første danske etapevinder i verdens mest prestigemættede cykelløb siden Nicki Sørensen i 2009 og den 12. i alt, efter at Mogens Frey indledte serien i 1970.

I et spurtopgør mod spanieren Ion Izaguirre (Bahrain-Merida) og hollænderen Bauke Mollema (Trek-Segafredo) efter 15. etapes 181, 5 km fra Millau havde den danske Tour-debutant både is i maven, klokkeklart overblik og diamanter i benene.

De to modstandere var fuldstændig chanceløse, da Cort trådte an så effektfuldt, at spanieren på andenpladsen var slået med et par længder, ligesom en nærmest modløs Mollema fulgte 2 sekunder efter som nr. 3.

Med i det afgørende udbrud på 29 ryttere

»Jeg vidste, at jeg på papiret var den hurtigste, så derfor satte jeg mig i front, da der manglede 1.000 meter, men jeg havde hele tiden et øje på, hvad der skete bag mig, så jeg følte, jeg var i kontrol«, lød det fra en lykkelig Magnus Cort på pressemødet efter hyldestseancen.

Danskeren havde bragt sig i den fordelagtige situation efter et fortrinligt samarbejde med Astana-holdkammeraten Michael Valgren. De to var med i dagens store udbrud på 29 ryttere, der efter en hektisk indledende fase etableredes, da der var kørt omkring 50 km, og ligesom i lørdags gik feltet derefter fuldstændig i stå.

Det afgørende punkt blev som forudset den ny 1. kategori-stigning Pic de Nore, hvor den tidligere bjergkonge polakken Rafal Majka (Bora-hansgrohe) angreb 7 km fra toppen og cirka 47 km fra mål, mens Cort og Valgren kæmpede sig med i den stærkt reducerede forfølgergruppe.

Majka satsede hårdt på nedkørslen, men med små 15 km tilbage blev han hentet af Cort, Valgren, Izaguirre, Mollema samt franskmanden Lilian Calmejane (Direct Energie), italieneren Domenico Pozzovivo (Bahrain Merida) og franskmanden Julien Bernard (Trek-Segafredo).

Kunne næsten ikke sove om natten

»Det fungerede fantastisk mellem Michael og mig. Vi vidste, at der var flere hurtige folk, vi skulle af med på det sidste bjerg, og det skete ved, at vi skiftedes til at forcere. Og da vi havde fanget Majka, fornemmede jeg, at vi var ovenpå. Vi blev enige om, at Michael skulle køre min chance, men også, at han selv kunne satse på at komme alene hjem, hvis den mulighed bød sig«, konstaterer bornholmeren med bopæl i Andorra.

Foto: Jeff Pachoud/Ritzau Scanpix Ingen tivivl om sejren - Magnus Cort afvbiser klart spanieren Ion Izaguirre og hollænderen Bauke Mollema i spurten.

»Jeg havde haft en lang snak med sportsdirektør Lars Michaelsen lørdag aften, hvor han kom ind på mit værelse og forklarede mig, hvorfor denne etape netop var en, hvor jeg havde en stor chance. Jeg havde på forhånd en fornemmelse af, at det kunne være tilfældet, men faktisk gjorde Lars’ ord mig så nervøs, at jeg havde svært ved at sove om natten. Jeg var imidlertid fuldstændig frisk, da det gik løs, og da Lars mod slutningen over radioen råbte til os, at nu havde en af os altså bare at vinde, var der jo ikke andet at gøre«.

»At vi nu har sejret to dage i træk, efter at Omar Fraile slog til i lørdags, er fuldstændig fantastisk, men det betyder ikke, at vi har opgivet planen om at hjælpe Jakob Fuglsang maksimalt. Netop disse to etaper havde vi imidlertid kigget ud som muligheder for udbrud, og så var det jo bare fint, at vi fik folk med begge dage«.