Portræt: De franske værter er vilde med helten i prikkerne

Afstanden mellem de to var imidlertid kun 2 sekunder, og den eliminerede slovakken lige netop i løbets sidste styrkeprøve med bonussekunderne for tredjepladsen i spurten efter briten Mark Cavendish og hollænderen Wouter Wippert, mens en dybt skuffet Julian Alaphilippe intet kunne stille op.

Året efter tog han dog grundigt revanche ved at køre sig i førertrøjen med sejr allerede på 3. etape, og derefter formåede ingen at støde ham fra tronen.

Netop Alaphilippes egenskaber som stærk på mellemsvære stigninger og med en eksplosiv finish gør ham til vinderkandidat i de kortere etapeløb, men måske frem for alt i store endagsklassikere som Liège-Bastogne-Liège og Flèche Wallonne, hvorimod han endnu ikke har dokumenteret, at han er i besiddelse af kvaliteterne til at stå 3-ugers strabadserne igennem blandt de bedste.

Frustrationer har styrket

Mens han med triumfen i Le Grand Bornand i tirsdags allerede nåede op på 6 sejre i denne sæson, var han i et par år uhyre tæt på de store præstationer for så alligevel oftest at gå glip af dem i sidste øjeblik.

I sin første Tour de France-deltagelse for to år siden lignede han en vinder, da han angreb på den skrappe finale i Cherbourg, men blev hentet af Sagan. Ved OL i Rio samme år måtte han tage til takke med pladsen lige uden for podiet, som blev besat af Greg van Avermaet, Jakob Fuglsang og Rafal Majka. I 2017 spoleredes foråret af en knæskade, så han heller ikke blev klar til Touren. Og han har måttet affinde sig med andenpladser i så store løb som Liège-Bastogne Liège, Flèche Wallonne og Il Lombardia for blot at nævne nogle af de frustrerende oplevelser, han har været ude for.

»Selvfølgelig ville jeg da gerne have, at de situationer havde fået et andet udfald, men på en eller anden måde har de gjort mig mere moden og stærkere i hovedet«, vurderer franskmanden med det lille musketerskæg, han har tillagt sig i år.