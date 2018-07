Valgren og Fuglsang holdt ord, men kæmpede forgæves i Pyrenæerne

Michael Valgren holdt, hvad han havde lovet: at udnytte sin glimrende form til at prøve på endnu en gang at lave et stort nummer i Tour de France.

Og hans Astana-holdkaptajn, Jakob Fuglsang, gjorde et spædt forsøg på at slippe væk fra de øvrige topplacerede i det samlede klassement

Men for begge danskere blev det sidste bjerg på dagens etape fra Carcassonne til Bagnères-de-Luchon, Col du Portillon, for skrap en udfordring til, at de gode viljer mundede ud i de ønskede resultater.

Viste angrebslyst fra første færd

Valgren demonstrerede lige fra første færd sin angrebslyst, og da dagens lange udbrud omsider blev etableret efter godt 100 km, var han da også at finde i den talstærke gruppe på knap 50 ryttere, der af den herskende klasse – Team Sky – fik tilladelse til at udfolde sig i front.

Med var indledningsvis også vinderen fra i søndags, Magnus Cort, og Søren Kragh Andersen (Team Sunweb), men de faldt fra, da en halv snes ryttere dannede førergruppen frem mod Col du Portillon.

Valgren forsøgte at komme udviklingen i forkøbet med et angreb for foden af den sidste stigning, men det blev neutraliseret, og derefter måtte den 26-årige dansker indse, at han ikke kunne følge med de skrappeste klatrere.

Mangler lige det sidste

»Jeg mangler lige det sidste for at kunne følge med på de hårdeste stigninger, men jeg synes, jeg kommer tættere på, så det er da en opmuntring«, fastslår Valgren, der nåede til vejs ende på en 7.-plads med et minus på 58 sekunder til den sejrende englænder, Adam Yates (Mitchelton-Scott).

Jakob Fuglsang prøvede også at køre væk på Col du Portillon, en kort overgang i selskab med russeren Ilnur Zakarin (Katusha-Alpecin), men Sky-klanen strammede tempoet en anelse, og så var den mulighed udtømt.

Alle de bedste i det samlede klassement fulgtes ad i mål 8.52 minutter efter Yates og meget passende for styrkeforholdet med fire Sky-ryttere, polakken Michal Kwiatkowski, colombianeren Egan Bernal og de to briter Chris Froome og Geraint Thomas, som de første i gruppen på 15 mand og med Jakob Fuglsang som nr. 32. i mål.