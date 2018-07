Dagens målby: Her fejrede Riis' tropper et fornemt comeback for fire år siden

Når dagens etapemål omtales i de officielle Tour de France-dokumenter, står Saint-Lary-Soulan med store bogstaver, mens Col du Portet følger med lidt mindre.

Fuldstændig omvendt er det, når rytterne udsættes for strabadserne på den 65 km korte 17. etape med udgangspunkt i Bagnères-de-Luchon, for i virkelighedens verden vil Col du Portet få en langt større indflydelse på begivenhederne end Saint-Lary-Soulan.

Det sidste er navnet på kommunen og byen i departementet Hautes-Pyrénées, der har bidraget økonomisk til at få Tour de France til at lægge vejen forbi, mens Col du Portet er et af de bjerge, der tårner sig op lige i nærheden, og som nu for første gang skal bestiges i Tour-sammenhæng.

Raymond Poulidor var den første vinder

På lignende vis har Saint-Lary-Soulan, der ligger i 880 meters højde overt havet, tidligere 10 gange haft sit navn på Tour-kortet, og i samtlige tilfælde har finalen udspillet sig på klatreturen op til Pla d’Adet.

Premieren fandt sted i 1974, da den franske legende Raymond Poulidor nåede først til toppen og noteredes for den sidste af karrierens 7 etapegevinster – den første hentede han 12 år tidligere i Aix-les-Bains – men heller ikke i dette forsøg lykkedes det ham at slutte på førstepladsen sammenlagt.

I Paris indtog det franske folks yndling for tredje gang andenpladsen slået med 8.04 minutter af belgieren Eddy Merckx.

Afslutningen på Riis-troppernes comeback

Senest Saint-Lary-Soulan – men reelt altså Pla d’Adet – figurerede som etapemål, var i 2014, da polakken Rafal Majka sikrede den tredje etapesejr til Team Tinkoff-Saxo i en Tour, der nogle dage tidligere syntes at skulle udvikle sig til en katastrofe for Bjarne Riis’ tropper.

Holdets stjerne Alberto Contador styrtede på 10. etape til La Planche des Belles Filles og måtte udgå – for så senere at vinde Vuelta a España – men Riis’ mandskab rejste sig, og Majka slog til første gang på 14. etape til Risoul, hvorefter australieren Michael Rogers på 16. var først over stregen i Bagnères-de-Luchon.

Majka satte trumf på dagen efter, da han nåede til mål 29 sekunder foran italieneren Giovanni Visconti og med 45 ned til dennes landsmand Vincenzo Nibali, der allerede havde erobret den gule førertrøje på 10. etape og forsvarede den løbet ud.

Majka vandt også bjergkonkurrencen

Rafal Majkas bedrifter medførte, at han sluttede som nr. 1 i bjergkonkurrencen hvilket han i øvrigt gentog de to følgende sæsoner.

I den aktuelle Tour har polakken klaret sig knap så godt. Det var meningen, at han skulle have været Bora-hansgrohes trumf i klassementet, men det stod allerede tidligt klart, at han ikke havde benene til at følge de bedste.

I søndags, da Magnus Cort triumferede, havde Majka inden forsøgt sig med et solofremstød, der neutraliseredes 15 km fra mål, og sammenlagt er polakken nede som nr. 28 med et minus på 33.31 minutter til den førende Geraint Thomas (Team Sky).

Kan trøste sig med Sagans succes

Også i kampen om den prikkede trøje, der efter i går føres suverænt af franskmanden Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors), er Majka fuldstændig ude af billedet.

Og så kan både polakken og hans tyske arbejdsgiver jo trøste sig med, at hans holdkammerat, den tredobbelte slovakiske verdensmester Peter Sagan i allerhøjest grad er fremme i forreste række.