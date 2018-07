Tour-herskeren er stadig forsigtig efter etape, der sendte Sagan ud i voldsomt styrt

Overtrækstrøjet var kommet frem og den gule trøje skjult, da Geraint Thomas stillede op til pressemødet i det interimistiske telt på toppen af Col du Portet, hvor kulden i 2.215 meters højde var ved at snige sige ind, mens solen krøb i skjul bag skyerne.

Trods den imponerende præstation, han kort inden havde ydet, og som med al sandsynlighed gør ham til Team Skys tredje Tour de France-vinder på 9 år, var den 32-årige waliser ligeså rolig og velovervejet, som de foregående dage, og ingen kunne i hvert fald få ham til at sige, at sejren nu er i hus.

»Jeg befinder mig i en særdeles gunstig position, og nu er jeg sikker på, at jeg har holdets fulde støtte i resten af løbet«, lød den afdæmpede udmelding.

Det er jo kun et cykelløb

Men de overdådige jubeludfoldelser var nu heller ikke at vente fra en mand, der ved medieseancen døgnet inden flegmatisk havde konstateret, at »Tour de France trods alt kun er et cykelløb«.

»Jeg præsterer jo ikke noget, der kan sammenlignes med de store bedrifter ude i den virkelige verden. Jeg har ikke været i Afghanistan at kæmpe eller noget i den retning. Når Touren er overstået vender jeg hjem til min familie og lever et helt almindeligt liv«.

Selv om de ord utvivlsomt var oprigtigt ment og udtaltes uden den mindste form for skælm i øjet, som man eksempelvis kunne have tiltænkt en Peter Sagan, er det nu nok en sandhed med modifikationer. Der er ikke længere noget almindeligt over Geraint Thomas.

Ville ikke udnytte Froomes krise

Om begivenhederne på færden op til Col du Portet konstaterede Geraint Thomas, at han havde følt sig bedre og bedre tilpas, jo nærmere han kom toppen.

»Jeg må ærligt indrømme, at det også styrkede min selvtillid kraftigt, da Froome over radioen med 4-5 km tilbage meddelte, at han ikke følte sig helt på toppen«, fortæller Tourens førstemand.

Geraint Thomas i den gule trøje havde kontrol over situationen på den korte bjergetape til Col du Portet. Foto: Christophe Ena/AP

»Jeg kunne aldrig drømme om at udnytte, at Froome måske var i krise, men det peppede da på en eller anden måde mig op, at jeg var ovenpå, mens en rytter af Froomes kaliber var i vanskeligheder«.

»Jeg ved godt, at det lyder usandsynligt. Ikke mindst når man tænker på forhistorien med Chris og Bradley Wiggins, men Chris og jeg er altså rigtigt gode venner, og det har udviklingen her i løbet ikke ændret ved«.

Ville ikke løbe nogen risiko

»Jeg blev imidlertid ved med at køre afventende og overvåge de andre. Jeg ville heller ikke risikere at satse for tidligt, for i den tynde luft kan det meget let give bagslag. Men da Dumoulin forsøgte sig med lidt under 2 km tilbage, var jeg klar over, at jeg måtte gå med. Hollænderen var for farlig en mand at lade køre«.

Geraint Thomas understregede igen og igen, at han på ingen måde tager noget for givet, før han er fremme i Paris.