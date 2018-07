Dagens etape: Danmarks ny Tour-helt får endnu en chance for at brillere

Med to beskedne små bjergspurter i 4. kategori er scenen i dag på den 171 km lange 17. etape fra Trie-sur-Baïse til Pau atter overladt til de hårdt plagede, hurtige afsluttere, som med møje og besvær har slidt sig over tinderne.

Det er dog kun for en kort bemærkning, de kan boltre sig i første geled, for i morgen venter de sidste og uhyre skrappe prøvelser i Pyrenæerne, så det er om at udnytte chancen, når den endelig byder sig.

Og med den kraftige udtynding i sprinternes rækker, der har fundet sted, kan det sagtens tænkes at være dagen, hvor den danske etapevinder fra Carcassonne Magnus Cort (Astana) atter kan brillere.

Klatreegenskaberne er klart forbedrede

Den sidste lille klatretur på etapen, Côte d'Anos, er 2,1 km lang med en gennemsnitlig procent på 4,6, og med de stærkt forbedrede egenskaber, den 25-årige dansker har stillet til skue i de forgangne tre uger, når det går opad, kunne han være med i den offensiv, som måske skabes med denne knold som udgangspunkt.

Ambitionerne brænder stadig for fuldt blus hos Danmarks ny Tour-helt, og han har helt klart fået færten af, at det kan lade sig gøre at hævde sig også i det aller skrappeste selskab.

Bl.a. har Cort erfaret, at han også har styrken til at gå succesrigt med i et udbrud, og det var en helt ny fornemmelse for ham i søndags.

»Alle de løb jeg har vundet, er blevet afgjort i spurter i større grupper, og det styrker da selvtilliden yderligere, at jeg har fået vished for, at det også kan lade sig gøre at komme først over stregen efter at have været i angreb«, siger Magnus Cort.

Foreløbig har kun 9 af de 22 firmahold vundet

Om Côte d'Anos er tilstrækkeligt udfordrende til at kunne skabe en udskilning, er måske tvivlsomt, men det forekommer givet, at der vil blive gjort forsøg på det, for mange af de deltagende mandskaber har endnu haft forsvindende lidt ud af strabadserne på de franske landeveje.

Kun 9 af de 22 firmahold har således formået at vinde en etape, og her er Quick-Step Floors - som på næsten alle andre områder - topscorer med fire gevinster ligeligt fordelt på colombianeren Fernando Gaviria og franskmanden Julian Alaphilippe.

Sidstnævnte kan endnu rent teoretisk stødes fra tronen i bjergkonkurrencen, men så kræver det, at landsmanden og sidste års vinder af bjergkonkurrencen Warren Barguil (Fortuneo-Samsic) er først over samtlige tinder i morgen.

Bora-hansgrohe har takket være Peter Sagan sikret sig 3 etapesejre , Astana, Team Sky og Lotto-Jumbo hver 2 samt BMC, UAE Team Emirates, Trek-Segafredo og Movistar hver en enkelt.