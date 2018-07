Dagens etape: De sidste skrappe bjerge bekymrer den ny Tour-hersker

Hvis klatrespecialister i toppen af det samlede klassement som onsdagens forrygende etapevinder på Col du Portet colombianeren Nairo Quintana (Movistar), dennes spanske holdkammerat Mikel Landa og det skuffende franske håb Romain Bardet (AG2R) skal gøre sig håb om at forbedre deres positioner, er det absolut sidste chance på dagens 200,5 km lange 19. etape fra Lourdes til Laruns.

I morgen vil de alle tre på enkeltstarten miste tid til Team Skys to trumfer briterne Geraint Thomas og Chris Froome, hollænderen Tom Dumoulin (Team Sunweb) og sloveneren Primoz Rolglic (Lotto-Jumbo), så angreb er den eneste vej frem, hvis de skal have mere ud af deres anstrengelser i den tre uger lange styrkeprøve, end det i øjeblikket ser ud til.

På dette sene tidspunkt af en stor rundtur ses det imidlertid meget ofte, at realitetssansen og trætheden i fællesskab tager magten over drømmene, så for ryttere som de tre førstnævnte kan det meget vel handle om at forsvare deres aktuelle status snarere end at jagte avancement.

Klassisk færd i Pyrenæerne

De bjergstærke aktører kan imidlertid ikke klage over, at de ikke får muligheden for at udnytte deres særlige kvaliteter, for det er et frygttindgydende sidste møde med tinderne i den 105 udgave af Tour de France, deltagerne præsenteres for på den klassiske færd i Pyrenæerne.

Allerede efter 6 km dukker den første af dagens 6 bjergspurter op - ganske vist blot i 4. kategori, men som en kraftig påmindelse om, at der venter langt skrappere prøvelser senere.

Knap midtvejs gælder det klatreturen på Col du Tourmalet uden for kategorier, men alt sin magt og vælde til trods, er det nok tvivlsomt om den får markant indflydelse på dysten mellem hovedpersonerne, eftersom der fra toppen i 2.105 meters højde endnu er 92,5 km til mål.

Col d'Aubisque er den sidste store tinde

De egentlige bataljer indledes formentlig først, når det begynder at gå opad mod Col de Bordères, og de skærpes for alvor på det 16,6 km lange ridt op til dagens sidste opgør om bjergpoint på Col d'Aubisque - ligesom Tourmalet uden for kategorierne.

Fra 1.709 meters højde går det i susende fart de sidste 20 km ned mod målet i Laruns 482 m over havets overflade, og først når der sidst på eftermiddagen sættes punktum for de barsker udfoldelser ved den walisiske indehaver af den gule førertrøje Geraint Thomas (Team Sky) om han har bevaret førstepladsen inden temporidtet i morgen.

»Der er ingen tvivl om, at mine bekymringer lige nu i langt højere grad er rettet mod disse sidste bjerge end mod enkeltstarten«, fastslår Geraint Thomas.

»Jeg sætter min lid til, at vi lige til det sidste bliver ved med at fungere perfekt som hold. Og så har jeg en formodning om, at en række af mine konkurrenter kan være bange for at køre sig helt ud, når der venter en meget hård tidskørsel i morgen«.