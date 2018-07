Dagens målby: Chris Froome har to gange tidligere vundet Tourens sidste enkeltstart

Espelette med sine 2.080 indbyggere i det sydvestligste hjørne af Frankrig, hvor deltagerne i årets Tour de France i eftermiddag afslutter 20. etapes 31 km lange enkeltstart, har ligesom startbyen Saint-Pée-sur-Nivelle aldrig tidligere været en del af den tre uger lange gigantibegivenhed.

Ikke desto mindre er Espellette verdenskendt i hvert fald gastronomiske kredse, fordi der her fremstilles en ganske speciel pebersort - på baskisk Ezpeletako Biperra - der indgår som en særdeles eftertragtet ingrediens i adskillige retter og anvendes lige fra aperitiffer til chokolade og desserter.

I dag er det imidlertid en række af klodens ypperste cykelryttere, der sætter Espelette på kortet, når de kaster sig ud i den næstesidste af Tourens 21 etaper.

Tradition for en lang enkeltstart mod slutningen

Det har utvivlsomt været arrangørernes mening, at spændingen i det samlede klassement skulle være bibeholdt lige til dette opgør mod klokken, men det har Team Sky med den effektfulde lancering af waliseren Geraint Thomas sat en stopper for.

Til gengæld vil der fortsat være enorm prestige forbundet med sidst på eftermiddagen at trone på podiet som etapevinder i Espelette og dermed blive forbundet med den baskiske by i Tour-annalerne.

Dagens opgave er som bekendt det eneste individuelle temporidt i løbet, og det viderefører en næsten fast tradition for at anbringe en enkeltstart i den afsluttende fase.

Inden for de seneste 10 år er det således kun 2015-udgaven, der ikke har budt på en sådan styrkeprøve. Ved den lejlighed havde tempospecialisterne kun den indledende kappestrid i Utrecht at udfolde sig på med australieren Rohan Dennis som vinder.

To aktuelle deltagere har vundet tidligere

I det aktuelle felt findes to ryttere, der er blevet hyldet som etapevinder på en enkeltstart hen mod afslutningen af de tre ugers prøvelser.

Sidste år var opgøret henlagt til 17. etape, og det havde på den 22,5 km lange distance i Marseille polakken Maciej Bodnar (Bora-hansgrohe) som vinder 1 sekund foran landsmanden Michal Kwiatkowski, mens dennes Team Sky-holdkaptajn Chris Froome var slået med 6 sekunder, uden at det fik nogen indflydelse på britens fortsatte status som løbets førende rytter.

Bodnar er stadig en del af Bora-hansgrohes fuldstændig intakte Tour-trup omkring verdensmesteren Peter Sagan, og han er sædvanligvis altid god for en topplacering på en enkeltstart, men om evnerne rækker til at vinde på lige netop dagens meget kuperede rute, synes tvivlsomt.

Froome har vist tydelige krisetegn

Noget tilsvarende kan siges om den anden af de aktuelle deltagere, som før har prøvet at vinde Tourens sidste enkeltstart - men af en lidt anden årsag.

Under normale omstændigheder ville Chris Froome være et brandvarmt emne til sejr i dag, ligesom han var det til den femte samlede triumf indtil for få dage siden.

Men der har været tydelige krisetegn at spore hos den 33-årige brite på afgørende tidspunkter på de svære bjergetaper, så selv om Froome fortsat udgør en del af favoritkredsen til sejren i dag, indtager han ikke ligeså fremtrædende en position, som tilfældet var, inden Touren startede.

Der er imidlertid en kendsgerning, at Froome har slået sejrrigt til to gange tidligere i lignende dyster. For to år siden vandt han slåedes 16. etapes bjergenkeltstart fra Sallanches til Megève 21 sekunder foran hollænderen Tom Dumoulin, og i 2013 var han 9 sekunder hurtigere end spanieren Alberto Contador på 17. etapes 32 km fra Embrun til Chorges.