Portræt: Tour de France-vinderen, der egentlig ikke ville være chef

Blå bog Geraint Thomas Født 25. maj 1986 i Cardiff, er i dag bosiddende i Monaco. Hentede sine første triumfer som cykelrytter på banen, hvor han bl.a. vandt guld i 4 km i holdforfølgelsesløb ved OL i 2008 og 2012 og ved VM i 2007, 2008 og 2012. Har siden 2007 kørt på landevej, først for Team Barloworld og siden 2010 for Team Sky. Vandt i 2016 Paris Nice og i 2017 Tour of the Alps samt 1. etape i Tour de France efterfulgt af 4 dage i gult. På vej mod den sandsynlige samlede Tour-triumf er det i år ud over etapesejrene i La Rosière og Alpe d'Huez samt dagene i gult blevet til samlet gevinst i Critérium du Dauphiné plus sejren på enkeltstarten i Volta ao Algarve og det britiske mesterskab i enkeltstart. Modtog i 2009 ordnen Member of the British Empire. Vis mere

I de første mange dage, efter at waliseren Geraint Thomas på 11. etape til La Rosière erobrede den gule Tour de France-førertrøje fra belgieren Greg Van Avermaet (BMC) med sin Team Sky-holdkammerat, den firedobbelte vinder af verdens skrappeste cykeludfordring Chris Froome, umiddelbart bag sig i klassementet, blev han bombarderet med spørgsmålet om, hvorvidt det nu ikke var ham, der var det britiske storhold Team Skys trumf i bestræbelserne på at hjemføre den sjette samlede gevinst i verdens mest prestigiøse cykelløb i de ni år, kollektivet omkring manager Dave Brailsford har eksisteret.

Med lige så tålmodig vedholdenhed understregede den 32-årige sympatiske Thomas i en rum tid, at der ingen ændringer var sket i Sky-hierarkiet.

»Jeg har for længe siden fået at vide, at jeg i Touren ville få en fri rolle, og at vi derefter undervejs ville vurdere, hvordan der skal satses, forklarede Geraint Thomas.

»Da jeg vandt på Alpe d’Huez, var det uendeligt stort for mig. Jeg fattede det næsten ikke. Men det fik mig altså ikke til lige pludselig at stå som en udfordrer til Chris. Han var kaptajnen, og jeg var sikker på, at det også ville blive klart i løbets fortsættelse. Min overordnede opgave var stadig at køre for Froome, der med sine seks samlede sejre i store rundture er en legende i denne sport«.

Ingen sprækker i sammenhold

Selv om der med lys og lygte blandt adskillige Tour-reportere ledtes efter en sprække i det tilsyneladende ubrydelige Sky-sammenhold, lykkedes det ikke at finde den - end ikke efter at det nu i nogle dage har stået klart, at rollerne definitivt er byttet om.

»Geraint er i sit livs form, og han fortjener fuldt ud de resultater, han har opnået. Jeg ser udelukkende den nuværende situation som en klar fordel for os«, fastslog således Chris Froome, inden han senere, da magtskiftet var sket, erklærede sig fuldt og helt parat til at arbejde for Thomas.

Og ifølge Team Skys franske chefsportsdirektør, Nicolas Portal, har der hele tiden været kontrol over situationen.

»Da de uventede omstændigheder opstod med Geraint i gult, gjaldt det om at tilpasse sig, ikke om at ændre planer. Det åbnede spændende perspektiver for os at have nr. 1 og 2 i det samlede klassement, men i vores trup var Froome længe den helt klare førstemand«, understreger Nicolas Portal.

Mistroen underbygget af tidligere stridigheder

Med til at underbygge mistroen om, at der da måtte være kamp på de indre linjer, er naturligvis erindringen om forholdet mellem Chris Froome og Bradley Wiggins, da sidstnævnte i 2012 hjemførte den første Tour de France-sejr til Storbritannien, mens mange mente, at Froome egentlig var den stærkeste.

Men der er ikke sporet antydningen af en gentagelse af det scenario, der dengang udspilledes, og som bl.a. mundede ud i lidet smigrende verbale stridigheder på de sociale medier mellem de to hovedpersoners hustruer.

Hvor meget der først og fremmest bundede i disciplineret loyalitet i et kollektiv, der yderst sjældent tillader afvigelser fra den lagte linje, eller hvor meget der var udtryk for Thomas’ oprigtige holdning til situationen, kan være vanskeligt at bedømme.

Var klar, hvis Froome skulle blive udelukket

Det siger næsten sig selv, at der i en rytter, som har formået at vise sig som den stærkeste både på den i Tour-sammenhæng indtil for nylig ukendte klatretur op til La Rosière og på den berømte og mytiske tinde Alpe d’Huez samt med først erobringen og siden et imposant forsvar af den attraktive gule førertrøje, måtte ulme en drøm om at stå øverst på podiet i Paris.

Og Geraint Thomas er jo ikke en hvemsomhelst, der lige pludselig kom ind fra højre og befandt sig som hersker i verdens skrappeste cykeludfordring. Han har målrettet arbejdet frem mod at kunne udfylde kaptajnsrollen på det ambitiøse og superrige Team Sky, hvis Chris Froomes salbutalmolaffære nu var faldet anderledes ud.

Men det er altså også en kendsgerning, at han indtil den aktuelle opgave aldrig havde varetaget jobbet som manden, der skal udstikke skarpe ordrer til holdkammeraterne for at gennemføre et tre uger langt felttog succesrigt. Han har hidtil adlydt og slidt for Froome, og skal waliserens udtalelser stå til troende, var han parat til at gøre det igen, hvis den firedobbelte Tour-triumfator havde levet op til Thomas’ egne forudsigelser om atter at ville sætte sig på tronen.

Aldrig tidligere bedre end nr. 15

Med til at underbygge Geraint Thomas’ egen negative spådom om, at han ville blive tvunget til at aflevere den gule førertrøje, var den kendsgerning, at han i sine 8 hidtidige Tour-starter aldrig er blevet bedre end nr. 15 – i 2015 og 2016.

Men med til den historie hører naturligvis, at han ved begge lejligheder havde til opgave at støtte Froome.

Da jeg vandt på Alpe d’Huez, var det uendeligt stort for mig. Jeg fattede det næsten ikke Geraint Thomas, cykelrytter

Thomas’ konstante hentydninger til, at han aldrig har formået at bevise, at han er holdbar som en af de bedste i en tre uger lang rundtur, skyldes måske erindringen om, at han netop i 2015 var på vej til et topresultat sammen med Froome.

Waliseren havde det meste af løbet befundet sig i top-10 og havde inden 15. etape til La Toussuire arbejdet sig op på 4.-pladsen. Men så gik det galt, og Thomas røg ind i en gevaldig nedtur. Han sluttede etapen 22 minutter efter den sejrende italiener Vincenzo Nibali, og dermed var alle skønne drømme spoleret om en podieoptræden sammen med Froome.

Vil ikke kaldes en ulykkesfugl

Yderligere en omstændighed af mere diffus karakter talte imod Geraint Thomas’ muligheder for at leve eventuelle gule fantasier fuldt ud. Nogle vil nemlig hævde, at waliseren er lidt af en ulykkesfugl, hvilket han dog selv bestrider på det kraftigste.

Ikke desto mindre er han gået glip af topresultater i store begivenheder på grund af styrt, og således måtte han sidste år forlade både Giro d’Italia og Tour de France efter voldsomme møder med asfalten, ligesom han tidligere er blevet sendt ud i utide i Paris-Roubaix.