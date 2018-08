Vejles Alpe d'Huez er ubønhørlig over for rytteren i førertrøjen De seneste 10 år har etapen i PostNord Danmark Rundt til Vejle 9 gange sendt en ny mand til tops i det samlede klassement.

Ret så prætentiøst, ja, inkarnerede cykelsportsentusiaster vil givetvis sige blasfemisk, udstyres Kiddesvej, som deltagerne i PostNord Danmark Rundt sidst på eftermiddagen skal bestige 4 gange, ofte med tilnavnet Vejles Alpe d'Huez.

Det har noget at gøre med, at overdrivelse fremme forståelsen.

For når klatreturen i den østjyske købstad sættes i forbindelse med den legendariske tinde i Alperne, handler det først og fremmest om at skabe en fornemmelse af, hvilken folkestemning af Tour de France-lignende karakter, der kan skabes på en lille, men meget stejl - op til 21 porcent - stigning her i landet.

Kun én rytter har på 10 år bevaret førertrøjen

Og at Kiddesvej, der optræder som et næsten uundværligt element i den største hjemlige cykelbegivenhed, har overordentlig stor betydning på løbets udfald, fremgår ganske tydeligt af kendsgerningerne.

Således er det inden for de seneste 10 år kun lykkedes en enkelt af de ryttere, der gik ind til Vejle-etapen som indehaver af førertrøjen - hvad enten den var gul eller som nu i den knap så elegante lyseblå kulør - at bevare den, når dagens strabadser var overstået.

Den eneste, der har præsteret det, er Matti Breschel, der med god ret kan kalde sig kongen af Kiddesvej, eftersom han fire gange er blevet hyldet som vinder i Vejle.

Breschel er aldrig komme helt til tops

I 2008 optrådte Breschel allerede i den gule trikot, efter at han havde vundet dagen inden i Sønderborg. To år senere stødte han belgieren Michael van Stayen fra tronen med sin sejr i Vejle, i 2013 gik det ud over Magnus Cort, mens Breschels sejr i 2015 ikke fik indflydelse på førertrøjen.

Det gjorde til gengæld Lars Baks placering på etapen, idet han strøg til tops i det samlede klassement på bekostning af hollænderen Lars Boom for dog senere at blive fortrængt af Christopher Juul-Jensen.

Mens Kiddesvej således har spillet en markant rolle i Matti Breschels Danmark Rundt-karriere, har den trods alt aldrig været tilstrækkeligt afgørende til også at kunne indbringe ham den overordnede triumf, for mere end to 3. pladser - i 2007 og 2013 - er det ikke blevet til i det endelige facit.

Mads P. og Valgren de seneste vindere på Kiddesvej

De to seneste sæsoner har vinderne i Vejle i skikkelse af Mads Pedersen og Michael Valgren været identisk med rytterne, der også senere er hyldet som den samlede nr. 1, og inden for denne 10 års periode var det i 2009 ligeledes tilfældet for Jakob Fuglsang, da han i 2009 sikrede sig den anden af sine tre gevinster i træk.

Mads Pedersen erobrede førertrøjen fra Casper Pedersen, Valgren fra italieneren Daniele Bennati og Fuglsang fra Nicki Sørensen.

Inden de 10 år var det Bjarne Riis' CSC-stjerner italieneren Ivan Basso, schweizeren Fabian Cancellara og nordmanden Kurt Asle Arvesen, der i 2005, 2006 og 2007 hærgede i både Vejle og i det samlede klassement.

Stadig mange danske muligheder i klassementet

Umiddelbart taler statistikken således ikke til Lasse Normans fordel, men med den form, den 26-årige dansker afslørede i går, og den indstilling, han går til dagens 172 km fra Viborg til Vejle med, har han i hvert fald et solidt udgangspunkt.

1. etape skabte trods sit længe meget ensformige forløb så kraftig udskilninbg, at godt halvdelen af feltet er siet fra i kampen om de endelige topplaceringer, idet kun 60 af de 119 startende ryttere fik noteret samme tid som Lasse Norman.

2o danskere er stadig blandt dem, der foreløbig kun har sat bonussekunderne til i forhold til Lasse Norman, og ingen af de hjemlige ryttere, der på forhånd var tillagt en chance for at hævde sig sammenlagt, er sakket agterud.