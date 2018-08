OL-helt fyrer forrygende finish af og sikrer overraskende triumf Lasse Norman overrumplede sprinterne i finalen på 1. etape i PostNord Danmark Rundt og sikrerde sig landevejskarrierens fornemste sejr.

I timen inden starten på 1. etape i PostNord Danmark Rundt i Aalborg sludrede jeg med den danske sportsdirektør Nicki Sørensen på det irske 2. divisionshold Aqua Blue Sport om, hvilke muligheder hans to landsmænd i truppen Casper Pedersen og Lasse Norman Hansen havde på den 218 km lange færd med den nordjyske hovedstad som omdrejningspunkt.

Vi var enige om, at det så lovende ud for 22-årige Casper Pedersen, vinder af den tilsvarende styrkeprøve sidste sæson i Kalundborg, men samtidig gjorde Nicki Sørensen opmærksom på, at den 4 år ældre Lasse Norman mødte op væsentligt mere toptrimmet end længe.

Godt 6 timer senere viste det sig, at sportsdirektørens forventninger til den tredobbelte OL-medaljevinders aktuelle formåen holdt stik i maksimal grad.

Med et overraskelsesangreb 1,4 km fra mål stillede Lasse Norman sine tempoevner overdådigt til skue ved næsten naturstridigt lige netop at holde det voldsomt jagtende felt bag sig og under publikums øredøvende jubel stryge over stregen til landevejskarrierens hidtil fornemste triumf.

Er spændt på Kiddesvej

Det store spørgsmål er nu, om den førertrøje i det samlede klassement, som bedriften indbragte, kan forsvares, når det i morgen gælder den 172 km lange kongeetape fra Viborg til Vejle med den stejle Kiddesvej på den afsluttende rundstrækning som nøglepunktet.

»Jeg har prøvet kræfter med Kiddesvej to gange tidligere, men det er ikke just kendskabet til ruten, der gør mig optimistisk, for I begge tilfælde er jeg sluttet blandt de allersidste«, fortæller den olympiske guldvinder fra London og den dobbelte bronzeerobrer 4 år senere i Rio på banen.

»Derimod håber jeg, at både min aktuelle form og førertrøjen kan hjælpe mig til at godt resultat. Jeg vil i hvert fald kæmpe med alt, hvad jeg har, og så håber jeg bare, at jeg stadig ligger til i den samlede stilling inden enkeltstarten på lørdag«.

Blev opmuntret af gammel landsholds kollega

Offensiven i den afsluttende fase iværksattes, efter en kort ordveksling mellem Lasse Norman og hans gamle landsholdskammerat fra banen Rasmus Quaade ( Team BHS-Almeborg Bornholm).

»Rasmus lå lige til at angribe, men da det ikke blev til noget, råbte han til mig, at jeg skulle træde an. Vi er jo ikke for ingenting gamle venner. Men jeg må ærligt indrømme, at jeg ikke havde forestillet mig at skulle holde hjem«, konstaterer Lasse Norman.

For et halvt år siden slog den pludselige hovedperson i årets største hjemlige cykelbegivenhed til på en etape i det australske Herald Sun Tour, men siden har der ikke været meget at råbe hurra for.

Har haft en elendig sæson indtil nu

»Jeg har haft en elendig sæson, hvor set intet er lykkedes for mig, men efter jeg for halvanden uge siden afsluttede en træningslejr i Livigno med banelandsholdet, har jeg kunnet mærke en meget markant fremgang«, lyder det fra den glads sejrherre, der håber på, at sejren kan sætte skub i forhandlingerne om fremtiden, for endnu har han ingen kontrakt på plads for næste år.

»Der er visse muligheder, men hvad det bliver til, ved jeg endnu ikke. Jeg skal i hvert fald have garanti for, at jeg også kan koncentrere mig om min satsning på banen. I den kommende vinter regner jeg med at køre to-tre af World Cup-afdelingnerne for at score point til den OL-deltagelse i Tokyo, som er et meget stort mål for mig «, fastslår Lasse Norman, der på stregen holdt franskmanden Bryan Coquard (Vital Concept) og tyskeren Max Kanter (Team Sunweb) bag sig i hovedfeltet på 61 ryttere.

I øvrigt forlød det i dag i belgiske medier, at Aqua Blue Spor næste år slås sammen med belgiske Verandas’s Willems