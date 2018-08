PostNord Danmark Rundt: Spurtkanonerne får en chance, inden kongeetape bryder med traditionerne Den traditionelt meget afgørende etape til Vejle i den største hjemlige cykelbegivenhed afgøres et døgn tidligere end vanligt.

fakta POSTNORD DANMARK RUNDT 20 firmahold til start For første gang stiller holdene kun med 6 ryttere. 20 firmahold til start, 2 fra WorldTouren - Team Sunweb og Astana - 11 fra 2. division, 6 fra 3. plus det danske landshold. Sidste års top-10 1. Mads Pedersen 13.41.35 timer, 2. Michael Valgren 15 sekunder, 3. Casper Pedersen 46, 4. Rasmus Guldhammer 1.00 minut, 5. Lennard Hofstede 1.16, 6. Torkil Veyhe 1.23, 7. Pieter Weening 1.25, 8. Christophe Laporte 1.26, 9. Asbjørn Kragh Andersen 1.37, 10. Jonas Gregaard Wilsly 1.39. Valgren, Hofstede, Laporte og Gregaard Wilsly er ikke med denne gang. De seneste 10 års vindere 2017: Mads Pedersen, 2016: Michael Valgren, 2015: Christopher Juul-Jensen, 2014: Valgren, 2013: Wilco Kelderman, 2012: Lieuwe Westra, 2011: Simon Gerrans, 2010:, 2009 og 2008: Jakob Fuglsang Kun Mads Pedersen og Christopher Juul-Jensen er med igen. Flest etapesejre Matti Breschel 9, Jesper Skibby og Nicola Minali 5, Ivan Basso og Magnus Cort 4, Jean-Paul van Poppel, Rolf Sørensen, Jann Kirsipuu og Mark Cavendish 3. Flest dage i førertrøjen Matti Breschel 12, Rolf Sørensen 11, Jakob Fuglsang og Kim Andersen 7, Jakob Piil og Marc Streel 6, Fabrizio Guidi, Ivan Basso, Phil Anderson og Jesper Worre 5, Bjarne Riis, Simon Gerrans, Moreno Argentin og Magnus Cort 4. Vis mere

Med morgendagens kongeetape i Vejle og enkeltstarten lørdag i Nykøbing Falster som de traditionelle og oftest altafgørende højdepunkter indledes den største hjemlige cykelbegivenhed PostNord Danmark Rundt i dag med løbets længste styrkeprøve, der med Aalborg som centrum strækker sig over 218 km på de nordjyske landeveje.

Mens deltagerne ved ankomsten til Aalborg i går blev mødt af torden, lynild, kraftig blæst og kortvarige, voldsomme byger, er der ikke umiddelbart noget, der her fra morgenstunden tyder på, at vejrguderne vil udsætte de 119 ryttere for ekstra strabadser.

Dermed kan der straks fra start vise sig at være god grund til, at adskillige af de 20 mandskaber har valgt at sastse på de spurtstærke afsluttere, for trods den lange distance forekommer det overvejende sandsynligt, at en større gruppe sidst på eftermiddagen vil nå frem til den nordjyske hovedstad for at udkæmpe opgøret om sejren.

Da Cancellara vandt, sluttede 2. etape også i Vejle

Overordnet vil de bonussekunder, der hermed erobres, næppe blive udslagsgivende, eftersom der allerede i morgen på Kiddesvej i Vejle må regnes med anselige tidsforskelle, og således gives et døgn tidligere end vanligt et afgørende fingerpeg om, hvem der har mulighed for at stå øverst på podiet søndag på Frederiksberg.

Ikke siden 2006, da den schweiziske superstjerne Fabian Cancellara sejrede både i Vejle og siden sammenlagt er kongeetapen til den østjyske købstad afviklæet allerede på løbets andendag, så rytterne med ambitioner i det samlede klassement må indstille sig på, at det allerede i morgen bliver alvor.

Det kan det selvfølgelig sagtens blive allerede i dag, men der er nu lagt op til en massespurt, og flere hold synes da også at have stor interesse i en fremtvinge en sådan.

Italiener er feltets mest vindende

Det gælder eksempelvis en af de faste gæster i PostNord Danmark Rundt italienske Bardiani-CSF, der råder over løbets mest vindende rytter Andrea Guardini, der efter fem år på WorldTouren forsøger at få gang i karrieren igen på hjemlandets 2. divisionshold.

Den 29-årige Guardini har siden han blev proferssionel i 2011, vundet 41 løb på den internationale terminsliste med etapegevinsten i Giro d'Italia i 2013 som den fornemste bedrift.

Den førte til en kontrakt med Astana, hvor han opholdt sig i fire år og noteredes for 18 sejre - bl.a. på to etaper i Post Danmark Rundt 2014.

Sidste år repræsenterede Guardini Team UAE Emirates, men det førte ikke til nogen succes. I denne sæson har Guardini slået til på to etaper i Tour de Langkawi - arrangement i Malaysia, som han har gjort til lidt af en specialitet, idet han har vundet ikke færre end 24 etaper.

Italiensk sprinter i farens hjulspor

En af Guardinis skrappeste rivaler i dag kan meget vel tænkes at blive landsmanden Riccardo Minali, der afløste ham hos Astana, og som i øvrigt i år ligeledes har vundet to etaper i Tour de Langkawi.

Riccardo Minali er søn af Nicola Minali der huserede på de danske landeveje i midten af 1990'erne og vandt 5 etaper i de første udgaver af det genoplivede Danmark Rundt.

Astana er klart det mest vindende af de 20 mandskaber i PostNord Danmark Rundt. 24 sejre er det blevet til i år, men af deltagerne i den danske kappestrid er det kun Minali samt den rutinerede ukrainer Andrey Grivko, der har vundet - sidstnævnte da han slog til i det nationale mesterskab i enkeltstart.

Den mest vindende rytter i feltet i denne sæson er den 26-årige estlænder Mihkel Räim, der kører for Israel Cycling Academy. Han har været først over stregen på etaper i Vuelta Castilla y Leon, Tour of Korea og Tour of Japan, ligesom han er national mester.