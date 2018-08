Tragedie for stortalent: Mister det ene ben i klatreulykke, der nær havde kostet ham livet Den 20-årige amerikaner Adrien Costa, der indstillede en lovende karriere sidste sæson efter holdkammerats dødsulykke, er nu selv blevet slemt medtaget.

Da den unge amerikaner Adrien Costa midt i april sidste år pludselig meddelte, at han ikke længere havde lyst til at fortsætte sin cykelkarriere, kom det som en stor overraskelse, eftersom han ansås for et af de mest lysende talenter på verdensplan med en spændende fremtid foran sig.

En stært medvirkende årsag til Adrien Costas beslutning var, at hans holdkammerat og landsmand Chad Young på det amerikanske mandskab Hagen Bermans Axeon - det hold, som den danske U23-mester i enkeltstart Mikkel Bjerg nu kører for - døde efter at have ligget i koma i cirka en uge som følge af et styrt under Tour of the Gila.

Det påvirkede Costa så voldsomt, at han vendte cykelsporten ryggen, men selv om den reaktion fremkaldte forbløffelse, er det for intet at ligne mod det chok, der nu breder sig efter nyheden om, at Costa under klatring har været udsat for så alvorlig en ulykke, at hans ene ben måtte amputeres.

Kun en hurtig indsats reddede Costas liv

Den nu 20-årige Adrien Costa var på vej op ad den nordlige side af Mount Conness i Mono County, Californien, da et klippestykke i knap 3.500 meters højde rev sig løs, ramte amerikaneren og klemte hans højre ben fast, så han var ude af stand til at bevæge sig.

Ulykken var imidlertid blevet observeret, og efter en dramatisk redningsaktion med helikopter blev Adrien Costa bragt til hospitalet i kritisk tilstand.

Ifølge myndighederne gjorde den hurtige indsats det muligt at redde den unge mands liv, men benet var så slemt medtaget, at det måtte amputeres over knæet.

Kørte på prøve hos Quick-Step

Egentlig var det ventet, at Adrien Costa ville tage hul på en professionel karriere allerede i 2017, efter en særdeles vellykket forudgående sæson, som han sluttede af med at køre på prøve for Quick Step.

Han valgte imidlertid at fortsætte på Hagens Berman Axeon, men indstillede altså aktiviteterne efter Chad Youngs dødsulykke i slutningen af april.

I 2016 havde han vakt opsigt ved som 18-årig at slutte som samlet vinder af Tour de Bretagne, ligesom han blev nr. 2 i Tour of Utah 1.09 minut efter landsmanden Lachlan Morton.

Nr. 3 sammenlagt i Tour de l'Avenir

Desuden brillerede Costa med sejr på enkeltstarten i Tour de l'Avenir - amatørernes udgave af Tour de France, og den sikre vej til en professionel kontrakt for de mest succesrioge.

Amerikaneren, som adskillige af de hjemlige himmelstormere har dystet mod på landsholdsplan, blev sammenlagt nr. 3 med et minus på 1.23 til den sejrende franskmand David Gaudu og 1.23 foran colombianeren Egan Bernal på fjerdepladsen - to jævnaldrende der for kort tid siden begge optrådte i Tour de France for henholdsvis Groupama-FDJ og Team Sky.

Costas tidligere chef på Hagens Berman Axeon, belgieren Axel Merckx, har startet en indsamling på internettet for at yde amerikaneren den bedst tænkelige økonomiske støtte i den uhyre vanskelige situation.