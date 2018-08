Tourens hidsigprop får karantæne for at slå Belgieren Victor Campenaerts genvandt i Glasgow EM-tiltlen i enkeltstart med et forspring på 63 hundrededele af et sekund.

Mens Team Skys polske luksushjælper i Tour de France Michal Kwiatkowski fortsætter med at brillere på hjemmebane i WorldTour-løbet Polen Rundt, er hans 24-årige italienske holdkammerat Gianni Moscon sendt ud i mørket de kommende 5 uger efter at være idømt karantæne af Den Internationale Cykelunion UCI.

Den ellers stærkt kørende Moscon måtte forlade den franske kappestrid en uge inden Team Skys jubelindtog i Paris, fordi han blev smidt ud af løbet efter i hidsighed at have slået franskmanden Elie Gesbert (Fortune-Samsic) i ansigtet, da der opstod uoverensstemmelser mellem de to på 15. etape.

Tv-billeder afslørede hændelsesforløbet, og juryen var ikke længe om at træffe sin afgørelse. Og det samme var åbenbart tilfældet, da UCI skulle tage stilling til affæren.

Får opbakning fra holdets side

I hvert fald kan Moscon nu først genoptage konkurrenceaktiviteterne 12. september, og det indebærer, at han blandt andet går glip af Vuelta a España fra 25. august til 16. september eller de to canadiske WorldTour-løb Grand Prix Quebec 7. september og Grand Prix Montréal to dage senere.

I en erklæring fra Team Sky, siger Moiscon, at han handlede i et øjebliks ophidselse, og at han inderligt fortryder sin optræden, som han da også har undskyldt både over for Gesbert og Fortuneo-Samsic.

Team Skys manager Dave Brailsford understreger, at holdet støtter op omkring Moscon og vil sørge for, at han udvikler sig på den rette måde, og bossen er ikke i tvivl om, at italieneren angrer sin handlemåde.

Kwiatkowski kører lang spurt hjem

Langt mere grund har Brailsford og co. til at glæde sig over begivenhederne i Polen Rundt, hvor den 28-årige eksverdensmester Michael Kwiatkoswki for anden dag i træk beviste, at han er kommet ud af Tour de France i forrygende form.

På den 152 km lange 5. etape fra Wieliczka til Bielsko-Biala nåede godt 60 ryttere til mål i første gruppe, men selv om blandt andre den dobbelte tyske etapevinder Pascal Ackermann (Bora-hansgrohe) var med, pressede Kwiatkowski efter en meget lang spurt på den let stigende opløbsstrækning cyklen først over stregen.

Michal Kwiatkowski tager sig til hovedet, som kan han slet ikke forstå, at det også lykkedes ham at vinde 5. etape i Polen Rundt. Foto: ATCommunication/TDP.

Michal Kwiatkowski tager sig til hovedet, som kan han slet ikke forstå, at det også lykkedes ham at vinde 5. etape i Polen Rundt. Foto: ATCommunication/TDP.

Ligesom i går var sidste års belgiske vinder Dylan Teuns (BMC) tættest på, mens italieneren Enrico Battaglin (Lotto-Jumbo) snuppede tredjepladsen foran Ackermann.

Teuns kan stadig ane håb forude

Med to etaper tilbage fører Kwiatkowski med 12 sekunder foran Teuns og med 20 ned til newzealænderen George Bennett (Lotto Jumbo).

Teuns kan indtil videre trøste sig med, at han på samme tidspunkt sidste år ligeledes lå nr. 2, for så at støde verdensmesteren Peter Sagan (Bora-hansgrohe) fra tronen, da de skrappeste udfordringer meldte sig.

Men det kan sagtens tænkes, at Kwiatkowski bliver sværer at hamle op med end den slovakiske superstjerne.

Lars Bak (Lotto Soudal) var med hovedfeltet hjem, mens den anden danske deltager Michael Mørkøv (Quick-Step Floors) fulgte umiddelbart efter med et minus på 13 sekunder. Sammenlagt er de to nr. 61 og 93 henholdsvis 3.21 og 12.07 minutter bag Kwiatkowski.

Castroviejo måtte nøjes med sølv

Med så minimalt et forspring som 63 hundrededele af et sekund til sin nærmeste rival spanieren Jonathan Castroviejo (Team Sky) forsvarede den 26-årige belgier Victor Campenarts (Lotto Soudal) i dag på regnvåde veje i Glasgow sin europæiske titel i enkeltstart.

Ved EM i Herning 2017 var det ligeledes med en særdeles beskeden margin, Campenaerts sikrede sig guld, men ved den lejlighed var polakken Maciej Bodar (Bora-hansgrohe), der ikke stillede op i dag, dog 2 sekunder efter.

På den 45,7 km lange distance gik bronzen til Quick-Step Floors' tyske stortalent Maximilian Schancham, med et minus på 28 sekunder, og den resterende del af top-10 ser såledfes ud: 4. Yves Lampaert, Belgien 31 sekunder, 5. Alex Dowsett, Storbritannien 35, 6. Ryan Mullen, Irland 41, 7. Stefan Küng, Schweiz 45, 8. Jos van Emden, Holland 55, 9. Rasmus Quaade 56, 10. Dylan van Baarle, Holland 1.04 minut.

Dansk mester styrtede

Den tredobbelte danske mester i enkeltstart Martin Toft Madsen ville utvivlsomt have befundet sig i dette selskab, hvis han ikke var blevet udsat for et styrt i et regnvådt sving i Glasgows gader.