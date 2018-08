Tour de France-kongernes uvurderlige hjælper jagter nu personlig succes Michal Kwiatkowski scorede dobbelttriumf på 4. etape i Polen Rundt med sejr og førertrøje.

Efter tre knaldhårde uger som uforlignelig hjælper i Tour de France for sine to britiske Team Sky-kaptajaner Geraint Thomas og Chris Froome har den 29-årige polske eksverdensmester Michal Kwiatkowski på hjemmebane i WorldTour-løbet Polen Rundt genoptaget jagten på personlig succes.

På dagens 179 km lange 4. etape fra Jaworzno til Szczyrk forcerede Kwiatkowski så effektfuldt på finalestigningen, at han passerede sidste års samlede vinder belgieren Dylan Teuns (BMC), der havde angrebet først, og krydsede stregen 3 sekunder foran en trio bestående af Teuns, newzealænderen George Bennett (Lotto-Jumbo) og russeren Sergei Tjernetski (Astana).

Etapen markerede afslutningen på sprinternes regime, og Kwiatskowski scorede dobbeltgevinst, idet han også erobrede førertrøjen fra gårsdagens colombianske sejrherre Alvaro Hodeg (Quick-Step Floors).

Kwiatkowski har vundet syv løb i år

Top-10 ser nu således ud: 1. Kwiatkowski, 2 Teuns 8 sekunder, 3. Bennett 10, 4. Tjernetski 14, 5. Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), 6. Dani Moreno (EF Education First) begge samme tid, 7. Sam Oomen (Team Sunweb) 17, 8. Enrico Gasparotto (Bahrain-Merida), 9. Emanuel Buchmann (Bora-hansgrohe), 10. Fabio Aru (UAE Team Emirates) alle samme tid.

Løbets to danske deltagere Lars Bak (Lotto Soudal) og Michael Mørkøv (Quick-Step Floors) har som henhodsvis nr. 69 og 101 sat 3.11 og 11.44 minutter til.

For Michal Kwiatkowski var det sæsonens syvende sejr, idet han lagde stærkt ud i foråret. Her vandt han først to etaper i Volta ao Algarve, ligesom han sluttede som samlet nr. 1.

National mester lige inden Touren

Kort efter snuppede polakken også den samlede gevinst i Tirreno-Adriatico, og efter at have vundet prologen i Critérium du Dauphiné kunne han også lade sig hylde som national mester umiddelbart inden Touren.

Her var han fuldt optaget af at assistere Team Skys bud på den samnlede sejr, men Kwiatkowski fik dog på enkeltstarten den næstsidste dag lejlighed til at køre sin egen chance.

Det resulterede i, at han med få brøkdele af et sekund sendte Søren Kragh Andersen (Team Sunweb) ned fra det varme sæde, som polakken først selv måtte forlade til allersidst i konkurrencen, da han blev overtrumfet af hollænderen Tom Dumoulin (Team Sunweb), Chris Froome og Geraint Thomas.