Endnu en Tour-stjerne ude med brud på ryghvirvel efter voldsomt styrt Michael Mørkøv styrer Quick-Step Floors 21-årige colombianer Alvaro Hodeg til flot triumf i Polen Rundt.

Mens det i første omgang så ud til, at den spanske stjerne Mikel Landa (Movistar) og colombianeren Egan Bernal (Team Sky) var de værst medtagne ved lørdagens voldsomme styrt 20 km før mål i WorldTour-løbet Clasica San Sebastian, viser det sig nu, at det også er gået hårdt ud over endnu en af hovedpersonerne fra Tour de France.

Det franske AG2R-mandskab meddelte nemlig i dag, at vinderen af Tourens ungdomskonkurrence Pierre Latour ligeledes har lidt alvorlig overlast.

Holdets læge Eric Bouvat fortæller, at en skanning har afsløret brud på en ryghvirvlet, og hans 23-årige landsmand skal indtil videre forholde sig fuldstændig i ro i 3 uger, hvorefter en ny undersøgelse skal godtgøre, hvad der videre skal ske.

Bernal udskrevet fra hospitalet

AG2R tilkendegiver på den baggrund, at der går mindst mellem 4 og 6 uger før Latour kan komme på cyklen igen, hvilket betyder, at han bl.a. næppe når at blive klar til VM, der ellers 30. september køres på en skrap rute i Innsbruck, som skulle passe godt til Latours kvaliteter.

Mikel Landa har pådraget sig skader, der minder om franskmandens, og er derfor naturligvis ude af spillet i ligeså lang tid.

Egan Bernal har gennemgået et par operationer i ansigtet, hvor han har fået brud bl.a. på næsen. Desuden har colombianeren mistet flere tænder, og skal i de kommende uger have rettet op på det, men han er allerede udskrevet fra hospitalet.

Genial manøvre af Michael Mørkøv

Efter to andenpladser i træk bag tyskeren Pacal Ackermann (Bora-hansgrohe) lykkedes det i dag Quick-Step Floors 21-årige colombianer Alvaro Hodeg at suse først over stregen på den 140 km lange 3. etape fra Stadion Slaski til Zabrze i WorldTour-løbet Polen Rundt.

Alvaro Hodeg (nr. 2 fra højre i hvid trikot) klarer lige netop sejren i hus på 3. etape i Polen Rundt. Skjult bag ham er Michael Mørkøv, der havde stor andel i triumfen. Foto: ATCommunications/TDP

Og det kan den unge sydamerikaner i allerhøjeste grad takke sin danske holdkammerat Michael Mørkøv for.

Mens Ackermann var involveret i et tæt opgør med andre skrappe afsluttere i høje side af vejen, tordnede den 33-årige danske mester i en genial leadout-manøvre over i den modsatte side med Hodeg på hjul og overrumplede dermed totalt rivalerne.

Hodeg erobrede også førertrøjen

Colombianeren havde i slipstrømmen på danskeren fået skruet farten så højt op, at han på stregen lige netop afviste englænderen Daniel McLay (EF Education First), tyskeren André Greipel (Lotto Soudal) samt italienerne Sacha Modolo (EF Education First) og Matteo Trentin (Mitchelton-Scott).

Michael Mørkøvs bragende tempo understreges også af, at han selv strøg i mål som nr. 7, og den fælles dansk-colombianske aktion resulterede ligeledes i, at Alvaro Hodeg erobrede den gule førertrøje fra Pascal Ackermann.

Tyskeren måtte tage til takke med 12. pladsen på etapen og er nu 2 sekunder efter Hodeg, mens Greipel som nr. 3 er 15 sekunder bagud.

Det var Hodegs tredje triumf i debutsæsonen som professionel, idet han i midten af marts slog til i både det belgiske endagsløb Hanzame Classic og på en etape i Volta a Catalunya. For Quick-Step Floors var det sejr nr. 53 i år.